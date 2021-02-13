走春無處去 來點有「海港味」的知性之旅

受新冠疫情影響，民眾過年無法出國，國發會表示，民眾可以從國家檔案閱讀台灣南北「港灣」百年來滿載無數的記憶及故事。國發會檔案管理局首度以高雄港及基隆港為主題，辦理「港灣記憶─台灣南北雙港檔案特展」，除多元展示橫跨百年的珍貴檔案外，更特別推出《港灣．記憶─跨越時空的雙港故事》展覽專書及「大港印象」餐墊供選購作為伴手禮。

檔案局指出，《港灣．記憶─跨越時空的雙港故事》專書以高雄港與基隆港的發展，精選台灣近百年共84件檔案，透過這些檔案，述說雙港的蛻變以及在地記憶與時代故事。此外，檔案局精選其中13件檔案，可透過掃描書內QR Code，聆聽日治時期基隆港區的建設榮景、港區委託行的繁華風貌，以及台灣經濟奇蹟幕後的無名英雄─碼頭工人等大時代下雙港的在地故事。

配合雙港特展，國發會表示，檔案局另從國家檔案擷取貨櫃船、郵輪、碼頭工人等港口元素，結合航海圖，推出富設計感及實用性的「大港印象」餐墊組，內附竹餐具及收納夾層，讓民眾在用餐時跨越時空，佐以雙港美景增添用餐氣氛。線上展覽網址為https://atc.archives.gov.tw/port/。