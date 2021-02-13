初二回娘家 公路總局預測這幾個路段易塞車
大年初二回娘家，交通部公路總局指出，昨天初一除台2線萬里、台21線九龍路口至水社(日月潭周邊)、台86線往關廟交流道等路段塞車，其餘省道路段車流維持順暢，今天早上除台74線霧峰路段因銜接高速公路匝道壅塞有回堵情形，其餘路段也都大致正常。
公路總局表示，今天早上9點後將開始出現車多情形，預測易壅塞路段包括台2線萬里-大武崙、台61線北部及中部路段、台74線台中環線接國3(快官-成功、大里二-霧峰)、台1線水底寮、台9線接國5頭城交流道、台9線蘇花路廊。
因應疏運道路管制路段為台61線鳳鼻-香山路段竹北西濱路與新港三街路口(全日封閉)，台68線南寮端出口匝道(全日封閉)、台86線上午台南、上崙交流道(8-12時入口匝道儀控)。
公路總局說，已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，並利用幸福公路App、CMS、警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。
此外，公路總局表示，今年春節連假於台9線蘇花路廊辦理大客車優先措施，昨天蘇花改路段共有174輛大客車通行路肩，其中，蘇澳東澳路段、南澳-和平路段因車多速緩，大客車改行路肩速率可獲致明顯提升，平均行駛時間較小汽車少約24分鐘以上。
民眾可到公路總局網站(http://www.thb.gov.tw)查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊，及下載「iBus公路客運」App查詢客運及市區公車相關資訊。
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