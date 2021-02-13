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狗來旺！女買刮刮樂遭店狗狂吠 以為刮中10萬卻是百萬
新春期間，各地彩券行生意旺，南投縣水里鄉「御幸運彩券行」日前也開出百萬大獎，而中獎人不僅「狗來旺」的被彩券行店狗狂吠，事後對獎以為刮中十萬，回彩券行確認才發現是1百萬，店內人員開心PO網直呼「有故事的中了100萬」。
台灣彩券指出，御幸運彩券行就位於水里當地肉圓排隊名店的正對面，因此經常有外地來的散客，生意相當不錯，過去也曾開出大樂透百萬紅包等大獎，今年新春連假期間又幸運開出百萬大獎，但這次不是彩券，而是刮刮樂。
「有故事的中了一百萬。」彩券行代理人黃小姐指出，中獎的是一名髮尾挑染藍色的女性，因髮色顯眼，且她進店後，他們的店狗「奶茶」和「巧克力」一直對著她叫，因為牠們平時不亂吠，心情好或有特別的事才會叫，所以對她印象深刻。
之後她就買了「2000萬超級紅包」和100元面額的刮刮樂各1張，不過她有特別挑數字都選了尾數12號；小年夜9時許，她又現身，拿著「2000萬超級紅包」詢問是不是中了10萬元，這一確認才發現，她少數1個零，是中了1百萬元。
黃表示，當下店員和中獎的女客人都樂翻了，中獎人也提到她的生日是12號，所以刮刮樂都選12號，沒想到還真的中了100萬元，口中不斷直呼真的是太幸運了；事後，他們也分享喜悅將中獎彩券放上網，除夕一早也放鞭炮跟居民報喜。
台灣彩券則表示，2000元面額的「2000萬超級紅包」，頭獎2000萬元共3個，200萬元+BMW休旅車有7個、100萬元520個，統計至2月11日，尚未開出2000萬元大獎，但已刮出200萬元+BMW休旅車1個，以及100萬元112個。
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