她用生日選號碼遇彩券行兩隻狗猛叫 刮刮樂幸運中百萬

一位民眾到彩券行買「2000萬超級紅包」刮刮樂彩券，選了自己的生日12日為幸運號碼，挑了12號的彩券，而彩券行老闆飼養的兩隻狗也對著她猛叫，這位民眾回家一刮，以為自己中了10萬元，回到彩券行確認，才知道自己竟然刮中100萬元，直呼自己實在很幸運。

台彩統計，2000萬超級紅包共有3個頭獎2000萬元、7個200萬元+BMW休旅車、520個100萬元。統計至11日為止，2000萬元獎項尚未開出、200萬元+BMW休旅車刮出一個、100萬元獎項開出112個。

在已開出的100萬元獎項中，其中一張獎落南投縣水里鄉民生路226號的「御幸運彩券行」，彩券行老闆表示，由於地點位於肉圓排隊名店正對面，經常有外地來的散客，刮中大獎的女客人前一天來到店內買了一張「2000萬超級紅包」和一張100元面額的刮刮樂，都挑12號，隨後就帶回家刮了。中獎人髮尾挑染藍色非常顯眼，且店裡的柯基犬「奶茶」忽然一直對她叫，另一隻狗「巧克力」也跟著一起叫，平常兩隻狗只有心情好或是有什麼特別的事發生，他們才會叫，因此店員對這位客人印象深刻。

彩券行店員也說，前一天他的眼皮不停的跳，感覺有什麼好事要發生。隔天晚上大概９點多，這位女客人回到了店裡，詢問這張「2000萬超級紅包」的刮刮樂，是否中了10萬元？店員協助確認後，發現是中100萬元，中獎的女客人說她的生日是12號，所以2張刮刮樂都選12號，沒想到就中了100萬元，直呼真的太幸運了。