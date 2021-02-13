快訊

影／回娘家起大早還是踩「地雷」 國道中部路段就是塞

年初二台中賭場驚傳尋仇兇殺命案 鎖定負責人砍殺多刀致死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／回娘家起大早還是踩「地雷」 國道中部路段就是塞

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
國1彰化系統交流道到彰化交流道路段，今天一大早就湧現車流，甚至還出現擦撞事故，造成大塞車更加嚴重。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統交流道到彰化交流道路段，今天一大早就湧現車流，甚至還出現擦撞事故，造成大塞車更加嚴重。記者劉明岩／攝影

今天大年初二是民間習俗嫁出女兒回娘家的日子，儘管高速公路局預告今天會有20處壅塞路段，很多人都提前上路，還是照踩「地雷」，尤其中部南下路段，在彰化系統交流道交會的國1及國3路段，大量湧現的車流，只能以一個「塞」字來形容，甚至出現「撞況」，國道警方估計到中午以後才會逐漸紓解，呼籲民眾小心駕駛，必要時，使用替代道路。

今天同時風和日麗，許多民眾出遊，從上午7點半，國道中部南下路段就出現車潮，國道警察第7大隊表示，國3從和美交流道到彰化系統交流道大車流湧現，另在名間交流道到中興系統交流道，以及霧峰交流道到快官交流道，都是因車流湧入出現比較嚴重塞車，車速約在40公里，甚至在20公里以下，同時也出現兩件擦撞事故，更影響到交通，估計過中午以後才會逐漸改善。

在國1方面，據國道第3警察大隊指出，國1從南屯交流道到北斗交流道南下路段，一大早就出現車流，尤其南屯交流道、過彰化系統到彰化交流道的年節必塞路段，今天一大早約7點半就開始出現車流，在彰化系統與彰化交流道間還出現碰撞事故，更是造成大打結，幸好警方排除得快，約8時逐漸恢復，但因車流又再湧來，走走停停，車速都在40公里以下。

一名從桃園要回「娘家」台南的許姓夫婦說，他們為了避開可能擁擠路段，早上6點多就開車上路，沒想到在中部路段就塞到了，但只能慢慢開，大嘆回娘家的道路迢迢。

國1彰化系統交流道到彰化交流道路段，今天一大早就湧現車流，甚至還出現擦撞事故，造成大塞車更加嚴重。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統交流道到彰化交流道路段，今天一大早就湧現車流，甚至還出現擦撞事故，造成大塞車更加嚴重。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統交流道到彰化交流道路段，今天一大早就湧現車流，甚至還出現擦撞事故，造成大塞車更加嚴重。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統交流道到彰化交流道路段，今天一大早就湧現車流，甚至還出現擦撞事故，造成大塞車更加嚴重。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統交流道到彰化交流道路段，今天一大早就湧現車流，甚至還出現擦撞事故，造成大塞車更加嚴重。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統交流道到彰化交流道路段，今天一大早就湧現車流，甚至還出現擦撞事故，造成大塞車更加嚴重。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統交流道到彰化交流道路段，今天一大早就湧現車流，甚至還出現擦撞事故，造成大塞車更加嚴重。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統交流道到彰化交流道路段，今天一大早就湧現車流，甚至還出現擦撞事故，造成大塞車更加嚴重。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統交流道到彰化交流道路段，今天一大早就湧現車流，甚至還出現擦撞事故，造成大塞車更加嚴重。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統交流道到彰化交流道路段，今天一大早就湧現車流，甚至還出現擦撞事故，造成大塞車更加嚴重。記者劉明岩／攝影

國道 警察 事故

延伸閱讀

初二回娘家禁忌別踩 民俗專家：兩撇步招好運

走春趣！初一車多了 避開五地雷路段

年夜飯、回娘家…婆媳戰場升溫 小心五大地雷破壞過年氣氛

除夕禁忌盤點！小心這些地雷 做了恐衰整年

相關新聞

影／回娘家起大早還是踩「地雷」 國道中部路段就是塞

今天大年初二是民間習俗嫁出女兒回娘家的日子，儘管高速公路局預告今天會有20處壅塞路段，很多人都提前上路，還是照踩「地雷」...

初二回娘家雙北基宜四縣市大雨特報 中南部日夜溫差大

大年初二，傳統習俗是回娘家的日子，中央氣象局表示，受東北季風影響，今天北台灣天氣較濕涼，天氣變化大，雙北、基隆、宜蘭發布...

初二回娘家國道路況已多處亮起紅燈 注意20個壅塞路段

大年初二，不少民眾安排回娘家，高公局表示，國道全線預估有20處壅塞路段，國5南下至少要連塞7個小時，北上至少要塞5個小時...

毛寶貝也能呷年菜 四道「牛料理」食譜看這

農曆春節迎金牛年，除了親友相聚共享美食大餐，新北市動保處也特製四道牛年料理，幫毛寶貝過年加菜。動保處提醒飼主，人類飲食料...

國旅玩深度！國寶匠師領你入門 沉浸傳統技藝之美

後疫情時代，國旅從過去吃美食、逛夜市，逐漸轉型走向深度旅遊與在地體驗。除了DIY體驗、種菜料理，一群新創團隊更找出全新玩法。不只是有體驗、有課程，更強調沈浸式體驗，尋找全台國寶級匠師，帶旅客實地參與刺繡、製墨、柴燒醬油等傳統技藝製作過程，成為「匠人的二把手」，既達到旅遊目的，也留住即將失傳的台灣文化。

影／全台唯一客家「細妹過年」 免工作還能享受硬頸男人的浪漫

誰說媳婦過年的命運只能「忙、忙、忙」，屏東縣高樹鄉大路關客庄有全台獨一無二的客家傳統「細妹過年」，讓婦女在元宵節拋下所有家事「放假一天」，只需提花燈逛街、吃小吃、押寶博弈等，盡情悠閒愜意度日即可，還能拿到紅包慰勞整年辛苦，享受「完全工作豁免權」和客家硬頸男人的浪漫體貼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。