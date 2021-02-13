影／回娘家起大早還是踩「地雷」 國道中部路段就是塞

今天大年初二是民間習俗嫁出女兒回娘家的日子，儘管高速公路局預告今天會有20處壅塞路段，很多人都提前上路，還是照踩「地雷」，尤其中部南下路段，在彰化系統交流道交會的國1及國3路段，大量湧現的車流，只能以一個「塞」字來形容，甚至出現「撞況」，國道警方估計到中午以後才會逐漸紓解，呼籲民眾小心駕駛，必要時，使用替代道路。

今天同時風和日麗，許多民眾出遊，從上午7點半，國道中部南下路段就出現車潮，國道警察第7大隊表示，國3從和美交流道到彰化系統交流道大車流湧現，另在名間交流道到中興系統交流道，以及霧峰交流道到快官交流道，都是因車流湧入出現比較嚴重塞車，車速約在40公里，甚至在20公里以下，同時也出現兩件擦撞事故，更影響到交通，估計過中午以後才會逐漸改善。

在國1方面，據國道第3警察大隊指出，國1從南屯交流道到北斗交流道南下路段，一大早就出現車流，尤其南屯交流道、過彰化系統到彰化交流道的年節必塞路段，今天一大早約7點半就開始出現車流，在彰化系統與彰化交流道間還出現碰撞事故，更是造成大打結，幸好警方排除得快，約8時逐漸恢復，但因車流又再湧來，走走停停，車速都在40公里以下。