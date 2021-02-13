初二回娘家國道路況已多處亮起紅燈 注意20個壅塞路段

大年初二，不少民眾安排回娘家，高公局表示，國道全線預估有20處壅塞路段，國5南下至少要連塞7個小時，北上至少要塞5個小時，建議南向用路人盡量下午出發、北向用路人上午出發。根據高速公路1968即時路況，國3鶯歌至大溪、國1湖口服務區至竹北、國3和美至彰化、國1彰化系統至彰化、國3中投至霧峰、國3新台五路至南港等南向路段均亮起紅燈，國5石碇至坪林南向路段則亮起橘燈，車速不快。

高公局表示，今天車流量預期可達138百萬車公里，其中南向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍，其中國5南下車潮從上午6時就會開始湧現，一路塞到下午一時；北上則從下午3時塞到晚上11時。

西部國道部分，高公局表示，國一南下從上午6時就開始出現車潮，直到下午2時緩解；國三南下則從7時塞到下午1時。整體來說，傍晚估北返零星，西部國道車潮較分散。

重點壅塞路段總計20處，包含國1南下楊梅到新竹系統（6到14時）、彰化系統到埔鹽系統（7到12時）、下營系統到大灣（15到19時）、苗栗到豐原（16到19時）。

國1北上部分，鼎金系統到岡山（9到13時）、仁德到永康（9到15時）、南屯到后里（9到17時）、圓山到大華系統（10到13時）、西螺到埔鹽系統、銅鑼到頭屋（15到21時）。

國3南下重點壅塞路段為土城到關西（7到13時）、快官到霧峰（8到12時）、草屯到名間（8到13時）；國3北上部分，下午3點至晚間7點竹山到中興（15到19時）、大山到香山（15到22時）。

國5南下南港系統到坪林（6到13時）；北上宜蘭到坪林（15到23時）。另外，下午4點至晚間7點國6舊正到霧峰系統（16到19時）、國10仁武到左營東西向也是重點壅塞路段。

高公局表示，今天國道疏運措施包含國道5號南港系統上午6點至中午12點南像南港系統入口將實施高乘載管制；國5石碇、坪林南向路口0至中午12時封閉，國1平鎮、埔鹽系統南向入口全天封閉；國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時國道暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

省道部分，公路總局表示，預估西部地區上午9時至13時，以及16時至18時、東部地區上午5時至10時，以及14時至21時為車潮湧現時段，提醒民眾需注意台1線水底寮路段、台2線淡水地區及大武崙路段、台3線大湖路段、台9線蘇花改南下及台9線南迴北上等路段、台21線日月潭路段南下、台61線北部路段、台74線易有車多情形發生。

公路總局也預估，今日蘇花路廊南下車流約1.4萬輛，屆時交控中心將視車流狀況啟動蘇花路廊大客車優先道措施，小客車用路人勿行駛路肩，警方將會加強取締，並鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具。

大眾交通運輸部分，公路總局表示，今日北宜、北花縣還有8成以上空位，也有400元來回票券優惠；西部國道客運仍有6成8空位，正值防疫期間，公總也提醒搭乘公共運輸要配戴口罩，初二至初四遊宜花東搭客運享加碼優惠。

國內航運部分，交通部航港局表示，因海象不佳，馬祖到基隆將停航1航次，基隆往馬祖（台馬之星）表定1航次，依目前海象分析，預估可以開航，然海象隨時變化，是否確定開航仍需依當日11時公告為主，其餘各航線均將依表定航班正常開航。