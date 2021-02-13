毛寶貝也能呷年菜 四道「牛料理」食譜看這

農曆春節迎金牛年，除了親友相聚共享美食大餐，新北市動保處也特製四道牛年料理，幫毛寶貝過年加菜。動保處提醒飼主，人類飲食料理常含有過多油脂、鈉鉀等鹽份，毛寶貝吃了容易消化不良造成腹瀉，高鈉鉀食物對腎臟更是負荷，而調味料及添加物常常造成身體額外負擔及引起過敏主要來源，巧克力、葡萄、洋蔥、大蒜等更是禁忌。

動保處提醒，選擇寵物年菜時應避免高油脂及高鹽份，烹飪方式以簡單方式即可，挑選食材要避開動巧克力、葡萄、洋蔥、大蒜、刺激性香料、帶骨肉類及油脂過多食物等，以免造成腎臟負擔，高齡毛寶貝更須格外注意。且研究指出，長期吃人類食物的狗狗容易過胖，並衍生心臟病、胰臟病等問題。

動保處也推薦飼主4道在家裡就可以做的毛寶貝專屬美味年菜，金牛賀歲（青蔬炒牛肉），材料有番茄、小黃瓜、小白菜、牛肉絲，將蔬菜切丁，肉絲下鍋炒熟，再加入蔬菜拌炒約20至30秒，裝盤；金牛迎春（蔬菜牛肉湯），材料有牛肉絲、番茄、紅蘿蔔、馬鈴薯、高麗菜、花椰菜，將材料切丁，放入滾水煮約10分鐘，裝碗；玉牛迎春（牛肉蔬食凍），材料有牛肉絲、雞胸肉、地瓜、高麗菜、紅蘿蔔，地瓜、高麗菜、紅蘿蔔等材料切丁，滾水煮5分鐘，雞胸肉及牛肉絲剁碎，加入適量吉利丁或洋菜粉，放入同煮約3分鐘，裝入適當容器冷卻；金牛獻瑞（煎炸蕃茄牛丸），牛肉絲、麵包粉、雞蛋豆腐、豆漿、番茄，材料剁碎，拌入無糖豆漿、雞蛋豆腐，揉捏成團，沾麵包粉；沙拉油加熱至180度後，放入肉丸油炸至金黃色，裝盤。

動保處獸醫師呂信璋表示，毛寶貝加菜方式，建議採取川燙或蒸煮不加調味料方式，並選擇天然營養食材，寵物飲食營養素包含水分、蛋白質、脂肪、碳水化合物、礦物質及維生素等六大類，準備飲食應加入適量纖維素、維生素ADE及微量元素，例如青花菜、白花椰菜、芽甘藍、高麗菜、芹菜、黃瓜、地瓜、青椒、胡蘿蔔，或是加一些少量的水果到食物中，如蘋果、香蕉、木瓜，確保攝取充足的營養。