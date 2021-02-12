初二回娘家 桃園以北有雨、中南部天氣晴

明天是大年初二，傳統習俗是回娘家的日子，中央氣象局表示，受東北季風影響，明天北台灣天氣較濕涼，天氣變化大，中南部地區則為多雲到晴；溫度方面，各地低溫大致落在14至19度，白天高溫在中部以北、東半部地區23至25度，南台灣可達27度，中南部日夜溫差較大。

氣象局表示，大年初一受東北季風影響，北台灣水氣較多，北部及東半部地區仍有降雨情形，中南部地區為多雲到晴，白天高溫在北臺灣約22至25度，其餘地區23至28度。

明天持續受東北季風影響，北台灣天氣較為濕涼，北部及東半部地區仍有降雨情形，主要是桃園以北、宜蘭地區，雖有陽光露臉機會，並非整天陰天，但一天中仍會不時出現短時間的飄雨或小雨，天氣變化較大，中南部地區則為多雲到晴。

氣溫方面，全台溫度大致落在14至19度，白天高溫在中部以北、東半部地區23至25度，南台灣可達27度，中南部日夜溫差較大，提醒民眾適時調整穿著。此外，仍須留意中南部地區容易有霧或低雲影響能見度，行車用路請多加留意。

氣象局也說，東北風仍然偏強，台南以北及花蓮、臺東（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動請務必注意安全

根據環保署空氣品質預報資訊，明天受東北季風影響，迎風面北部地區，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，夜間至清晨污染物稍易累積，且易有局部霧影響能見度。