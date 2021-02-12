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初一夜不平靜！ 北部四縣市嚴防大雨
今天是大年初一，中央氣象局今晚9時35分針對宜蘭地區、新北市山區、台北市山區及基隆北海岸發布大雨特報，今晚將有局部大雨發生機率，24小時累積雨量達80毫米以上，或時雨量達40毫米以上。
針對大雨特報範圍，氣象局表示，基隆北海岸包含基隆市中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區，以及新北市淡水區、瑞芳區、三芝區、石門區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區；台北市包含士林、北投山區；新北市包含三峽、石碇、坪林、平溪、烏來等地山區。
宜蘭部分，平地包含宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉，另還有大同鄉、南澳鄉等山區。
至於明日天氣，氣象局表示，持續受東北季風影響，明天北台灣天氣較為濕涼，北部及東半部地區仍有降雨情形，主要是桃園以北、宜蘭地區，雖有陽光露臉機會，並非整天陰天，但一天中仍會不時出現短時間的飄雨或小雨，天氣變化較大，中南部地區則為多雲到晴。
氣溫方面，全台溫度大致落在14至19度，白天高溫在中部以北、東半部地區23至25度，南台灣可達27度，中南部日夜溫差較大，提醒民眾適時調整穿著。此外，仍須留意中南部地區容易有霧或低雲影響能見度，行車用路請多加留意。
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