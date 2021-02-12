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海邊戲水民眾請留心！氣象局對7區域發長浪警戒
中央氣象局於今日下午5點03分針對東北部沿海地區、恆春半島、東半部離島以及連江縣等7區域發布長浪警戒。中央氣象局長鄭明典也在臉書提醒，天氣逐漸放晴，海邊風速也減弱，這時候長浪的威脅最大，超過4米的長浪就可以激起明顯浪花，岸邊要很小心。
氣象局表示，今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，連江縣（馬祖）及花蓮於下午4點觀測到3至5公尺的浪高，請沿海民眾多留意。
氣象局表示，今天受東北季風影響，北台灣天氣較為濕涼，北部及東半部地區仍有降雨情形，中南部地區為多雲到晴；溫度方面，各地低溫大致落在16至19度，白天高溫在中部以北、東半部地區23至25度，南台灣可達27度，中南部日夜溫差較大，請民眾視溫度變化適時調整穿著。
氣象局說，今天東北風仍然偏強，台南以北及花蓮、臺東（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有８至９級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動請務必留意安全。
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