國道湧北返車潮！ 頭城坪林亮紅燈 恐要塞到晚上9點

今天是大年初一，全台僅桃園以北、宜蘭花蓮等地有短暫陣雨，其餘各地多雲到晴，天氣涼爽舒適，國道也湧現車潮，北部與中部多處國道路段至下午4時仍是車多壅塞；傍晚也出現北返車潮，國5北上頭城到坪林塞車，時速僅30多公里，高公局預估北上車潮恐塞到晚上9時才紓解，回堵約2公里。

大年初一，民眾紛紛出外走春，國道從早塞到下午，截至下午5時，國1南下苗栗到三義、泰安服務區到台中系統等路段亮紅燈；國3南下新竹系統到茄苳、苑裡到大甲系統亮紅燈，北向霧峰到草屯更是紫爆，車速一度不到10公里。高公局表示，是因國6與跟國3車潮衝突匯流，預估要到晚上9時才會紓解。

高公局表示，假期間多利用公共運輸，若自行開車，則於出發前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。如車輛故障或發生事故時，可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理。

高公局也呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

公路總局則表示，截至今日下午4時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為1.3萬輛，北上花蓮往宜蘭方向為3233輛，於上午8時南下最高量達一小時1257輛，預估今日蘇花路廊南下車流尚餘4236輛；旅行時間方面，目前蘇澳至崇德南下經台9線蘇花改旅行時間約為123分，經台9丁線旅行時間約為148分，目前蘇花路廊南下車多狀況已較上午趨緩，整體運行順暢。

今年春節連假，公總也實施蘇花改路段開放路肩行駛大客車措施，今日上午5時達標啟動，截至下午15時，大客車行駛蘇花改路肩措施共計138輛次，實施績效以南澳和平段最為顯著，最高可節省36分，其次為蘇澳東澳段，最多可節省26分，和平和仁段差異不大，約可節省2分鐘。不過，今日有數起自小客車誤闖路肩情事，公總呼籲用路人勿行駛路肩，警方將會加強取締。

明天是大年初二，公總預估蘇花路廊南下車流約1.4萬輛，屆時交控中心將視車流狀況啟動蘇花路廊大客車優先道措施，鼓勵用路人多搭乘大眾運輸工具。