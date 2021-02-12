一圖看春節天氣！擎天崗目前雨最多 明天中南部有霧

今天是農曆大年初一，受東北季風影響，中央氣象局今早針對基隆北海岸，以及台北市士林、北投山區發布大雨特報，截至今日下午1時30分，台北市擎天崗累積雨量76mm最多；氣溫方面，今、明兩日，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，初二至初五中南部地區及初四、初五金馬地區都可能有霧或低雲影響能見度，民眾開車及交通往返要特別留意。

中央氣象局表示，初一到初五的春節假期，都屬東北季風影響的天氣，北部、東部偶雨陰涼，中南部可見陽光；17日初六東北季風增強，北部、東部短暫雨，氣溫再下降；18日初七受東北季風影響，北部、東部較涼，各地天氣多雲到晴。

明天是初二，氣象局表示，受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，台灣北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生機率。

海上強風部分，東北風偏強，台灣北部海面及臺灣海峽北部平均風力６至７級，最大陣風９級；台灣東北部海面、台灣東南部海面及臺灣海峽南部平均風力可達６級，最大陣風８級，船隻請特別注意。明日台灣北部海面（含釣魚台海面）、台灣東北部海面及台灣海峽北部平均風力將稍減弱。

巴士海峽、廣東海面、東沙島海面及南沙島海面平均風力可達６級，雷雨區最大陣風８至９級。今日廣東海面平均風力將稍減弱，但明日清晨起至晚間，廣東海面及中西沙島海面平均風力將再增強至６級，最大陣風８級，船隻請注意。