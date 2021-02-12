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想即時掌握返鄉、出遊資訊 這個網站統統有
春節連假期間民眾全家出遊最怕被塞在路上，國發會表示，「我的E政府」網站提供春節交通疏運及觀光攻略（網址：https://reurl.cc/KxxQ1m），民眾也可透過Facebook、LINE直接分享給親朋好友，相約一起過年走春，去泡溫泉、賞花、觀光景點戶外踏青。
國發會官員指出，「我的E政府」網站除了提供各機關申辦服務，為方便大家快速掌握春節交通及觀光資訊，特別彙整跨機關春節相關服務，像是交通部推出春節陸海空交通疏運、全台各地舉行的觀光活動、農委會祭出第二波農遊券等資訊。
官員說，未來「我的E政府」將持續以主題式蒐集與彙整跨機關服務，提供主題關鍵服務資訊給民眾參考，歡迎關注與使用「我的E政府」（https://www.gov.tw）服務。
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