想即時掌握返鄉、出遊資訊 這個網站統統有

疫情陰影籠罩下，漫漫年假無處去？不妨來趟酒廠觀光之旅，各酒廠已做好防疫相關準備，免費入場可試飲，還有購物促銷活動。台灣菸酒公司副總經理廖志堅說，今年各酒廠除了除夕休息外，年節期間都照常營業，歡迎民眾年節走春時，順便來酒廠逛逛，可品嘗美酒、增進酒知識，老少咸宜。

2021-02-12 10:35