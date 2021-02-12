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過年七天宅在家 國健署教你在家就能甩油

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
國健署提醒，過年期間每次運動10分鐘不嫌少，每週超過150分鐘更好。圖／國健署提供
國健署提醒，過年期間每次運動10分鐘不嫌少，每週超過150分鐘更好。圖／國健署提供

今年春節爽放七天，在家吃多、睡多別忘了動一動。衛福部國健署指出，過年期間四成八的民眾運動量比平常少，另四成六民眾運動量和平常一樣，僅6％運動量比平常多。國健署提供三個小運動，每天只要撥出三首歌的時間，就可以抵消久坐的健康危害。

國健署提供居家運動的三個妙招，包括：

一、超 慢 跑：用很慢的速度原地做跑走的練習。前腳掌先著地，後腳跟再落地；膝蓋保持微彎，增加膝蓋緩衝力；步伐小腳步輕，跑起來更加輕鬆；每秒約3步，依循自己的節奏。

二、屈腹蹬腿：先以坐姿保持上半身，向後傾斜45度，雙手放在身體兩側支撐，雙腿併攏伸直後，以腹肌力量來收起雙腳並吸氣，吐氣時再將雙腳蹬出能加強腹肌、大腿等肌群。

三、坐姿站起：在穩固椅面處坐正，身體直立雙手握拳前伸，站起時雙腳伸直收緊臀部，藉此訓練下肢肌力。

國健署也提醒，過年期間每次運動10分鐘不嫌少，每週超過150分鐘更好。

另外，運動一定要做好五大準備工作，包括做暖身運動、檢視是否配妥裝備、運動時不飲用酒精飲料、疾病患者應先與醫師商討合適運動方式和準備藥物、若從事戶外運動，請記得與人維持一公尺以上的社交距離並做好個人衛生防護，或改成在家中做健康操。

國健署 社交距離

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