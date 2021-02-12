東北迎風面下陣雨、中南部雲量多 高山比平地更易見光

今天是大年初一，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，雖然低壓鋒面逐漸東移到台灣東方海域，不過低壓環流相當寬廣，今天東北風明顯，迎風面北部、東北部、東部等地持續會有短暫陣雨機會，天氣較為濕涼，中南部雲量偏多，但就雲圖看來，中南部雲層高度偏低，海拔較高的山上也會比平地要有機會看到太陽。

氣溫方面，吳聖宇說，今天北部、東北部溫度較涼，白天高溫20到22度，中部及花東地區高溫23到25度，南部高溫可到25到27度；今晚到明天清晨中部、北部、東北部低溫13到15度，局部空曠地區低溫可能降到13度以下，南部及花東地區低溫15到17度，局部空曠地區低溫可能降到15度以下，日夜溫差變化較大。

吳聖宇預估，今晚到明天上午之間中高層還有一個短波槽很快的自福建、浙江一帶向東移出，通過台灣以北後繼續東移，因此迎風面的北部、東半部降雨看起來還會延續下去。

明天初二回娘家，吳聖宇說，台灣附近仍持續受東北風影響，迎風面的北部、東半部仍然有短暫陣雨，中南部維持多雲或可見陽光的天氣型態；溫度方面也仍是北台灣較涼，北部、東北部高溫21到23度，中部及花東高溫23到25度，南部高溫25到27度；夜晚到隔天清晨中部、北部、東北部低溫13到15度，空曠地區低溫13度以下，南部及花東地區低溫15-17度，空曠地區低溫15度以下，日夜溫差仍偏大。

吳聖宇說，後天初三隨著中高層短波槽東移，位於短波槽前、日本以南的低氣壓跟著繼續加強並且向東北離開，廣東北部、江西、福建一帶有微弱的槽後相對地面高壓建立，台灣附近因為接近高壓中心範圍，底層的東北風強度有較為減弱趨勢，天氣可望變得相對穩定一些，迎風面雖然還有些局部降雨的機會，不過大致會以多雲到陰天氣為主，中南部仍維持多雲到晴。各地溫度變化不大，北台灣仍稍涼，中南部日夜溫差較大。