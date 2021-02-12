初一東北風天氣 彭啟明：風速大、北部雨要下到初三

今天是初一，不少民眾會外出走春，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，東北風天氣，今天風速仍大，桃園新竹以北陰沉偶陣雨，初三降雨減緩。他也轉載「天氣風險」臉書專頁內容，今日天氣受東北風影響，桃園以北、宜蘭有雨；中部、南部天氣穩定，花東偶雨；沿海風浪大；各地空氣品質良好至普通；初三起北部宜蘭雨勢漸停。

針對空氣品質，環保署表示，今天初一至14日初三受東北季風影響，中部以北地區擴散條件佳，多為良好至普通等級，南部地區擴散條件稍差，空氣品質多為普通至橘色提醒等級，包含北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

環保署指出，15日初四至17日初六轉為東風天氣型態，西半部水平及垂直擴散條件不佳，空氣品質多為橘色提醒等級，局部達紅色警示等級。

風浪部分，中央氣象局指出，東北風仍然偏強，新竹至台南、花東、恆春半島沿海空曠地區及各離島有較強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動請務必留意安全