李宓用「狼人殺」寫歌 推薦3款桌遊

春節適合玩的新桌遊有《駱駝大賽》、《狼人真言》、《機密代號》！受邀推薦過年闔家遊玩的桌遊，身兼桌遊女王的藝人李宓介紹，《駱駝大賽》賭運氣、拚機智，《狼人真言》考驗默契與演技，適合8歲以上玩；《機密代號》聽詞猜圖，有「說書人」風格，適合14歲以上。她另透露，正在計畫以「狼人殺」為主題寫新歌。

駱駝交疊還能互馱

「《駱駝大賽》策略與運氣並存，是很適合過年玩的家庭遊戲！」秘密基地桌遊店長阿Q介紹，《駱駝大賽》用骰子驅策5隻瘋狂駱駝向前奔馳，時不時還會交疊互揹；玩家可預測每一輪的駱駝排名，其中不乏邏輯判斷的策略性，還可押注小賭怡情，趣味滿點；建議8歲以上遊玩。

「玩家扮演埃及上流社會富商，來『賽駱駝』試手氣。」阿Q展示金字塔形狀的精美骰塔，使用方式是將骰子放進去再闔上蓋子，搖一搖後，壓下開關就會滾出骰子；每名玩家都有一個歡呼／噓聲板塊，可以影響駱駝前進或後退1格；玩家依照骰子結果將駱駝放到對應賽道，新的駱駝會疊在舊的上面。

輪到玩家時，可以丟骰子，拿取一個金字塔板塊，骰一顆骰子，讓對應顏色的駱駝前進，若上方有駱駝也會被一起馱著前進，若目的地已有駱駝，會踩在原本那隻駱駝的背上；也可拿取下注板，下注某隻駱駝在這輪骰子開完後的名次；還有放置歡呼／噓聲板塊，及下注「最終排名」等行動可選。

動腦押注贏得最多

分段賽的錢拿完後，將金字塔與下注板塊放回，由下位玩家繼續進行遊戲，一直進行到有駱駝跑過終點，每位玩家最後一次計算分段賽的錢，加上最終排名的下注獎金，「所有錢加總後，賺最多錢的人獲勝！」阿Q提醒，很多小朋友喜歡一直骰骰子（因為骰塔有趣），但懂得押注才能贏到更多錢。

「往前疊上去的順位比較高，被噓聲後退則會疊到駱駝下方。」阿Q舉例，現在格子4有黃橘白駱駝上下交疊，格子5是歡呼（+1）板塊，格子6是綠藍交疊，「那押橘色駱駝勝算很大，即使骰到1，也能跳到綠色駱駝上面。」《駱駝大賽》就是這麼兼具策略性，又因為骰運而瞬息萬變，充滿歡樂的熱推桌遊。

默契、演技大考驗

「《狼人真言》是猜字謎版的『狼人殺』，玩一次就會想要再玩下一局！」李宓首推的《狼人真言》，由村長引導村民找出狼人害怕的咒語，村民猜出咒語就可以把狼人趕出去；但狼人如果咬到預先知道咒語的先知，就是狼人獲勝，很考驗玩家默契與「裝懵」的演技。同樣適合8歲以上遊玩。

「都只能問是非題，限時4分鐘之內要猜出咒語！」李宓介紹，《狼人真言》最少要4個玩家，角色包括「狼人」、「先知」都能預先知道咒語，而對咒語一無所知的「村民」則要從零猜起；「村長」可以是狼人、先知或村民，負責回答玩家對咒語的提問：對給勾、錯給叉、不明給問號、很接近給驚嘆號。

由店長阿Q帶領試玩一局，這局玩家抽到「先知」，從《狼人真言》遊戲導引APP上看到咒語是「週期」，問說：「是具體的東西嗎？（不是）」又問：「是抽象概念嗎？（是）」另一位玩家問：「時間？（接近）」又問「日期？（接近）」然後猜對：「週期！」但是身份揭曉，村長是狼人，一口就把先知給咬了：「『抽象概念』提示得太明顯啦！」

引導村民猜中咒語

玩家決定上訴，再開一局，這次扮演村長、抽到村民，從APP選擇簡單版的咒語開始猜：「是名詞嗎？（是）」「是日常用品嗎？（不是）」「在戶外嗎？（是）」「很大嗎？（是）」「是奢侈品嗎？（是）」「需要用電嗎？（跟電有關、給問號）」但這裡要注意的是，村長其實只能給圖板（token）回答，不能提示過多。

「台北有嗎？（問號）」這時村民陷入思考，大型、戶外，但台北不一定有？「建築物嗎？（是）」「太陽能板？（接近）」「風力發電？（是）」「風車！（答對了！）」這時狼人現身，「村長你就是個村民！」於是二選一咬，但是咬錯了，證明「先知」玩家「裝懵」成功，並引導另一個村民接近正確答案，然後自己說出咒語，讓狼人產生誤判。

村長不禁讚嘆：「先知好會裝啊！另一個村民你也好會猜！」這麼考驗臨場默契的遊戲，有時間就會想繼續玩下去。

陣營版「說書人」

「《機密代號》像是陣營諜報版的『說書人』遊戲，聽詞猜圖搶速度！」店長阿Q推薦《妙筆神猜》作者另一力作《機密代號》，適合14歲以上遊玩；玩家分紅藍兩陣營諜對諜，每隊人數相等並推派1位「間諜首腦」出題，其他玩家則負責解題，猜出該隊的所有特務即可獲勝；此外，白色格子代表無辜的路人，黑色格子則是「刺客」，「踩到會直接輸掉！」

兩隊的「間諜首腦」都看得到題卡上的顏色配置，他們的隊友看不到，上面標明的位置分別是兩隊的特務所在位置；「例如這張圖上有穿潛水裝的人在看報紙，旁邊有魚在游，這些關鍵字都要避免，說『機器人』也很危險。」例如首腦說「動物」，但隊友猜成企鵝狀的冰棒，卻漏猜了蜂窩與蜜蜂圖，破關速度就慢了一點，會被對手得先機。

用「狼人殺」來寫歌

「我最近都在研究『狼人殺』系列遊戲。」李宓表示，她在6、7月份計畫發行新EP，單曲也被選為韓劇《九尾狐傳》的主題曲，「現在時間比較多花在經營桌遊店，且每個月都會辦『狼人殺』比賽。」她透露，之後也想創作「狼人殺」主題的歌曲，「這個遊戲一直都蠻紅的，電視節目也有很多蠻會玩的藝人，敬請期待我的全新創作！」

秘密基地桌遊店蒨蒨推薦《機密代號》，玩家分紅藍兩陣營諜對諜，玩家要說出單詞讓隊友猜圖，最快踩完陣營版圖的一方獲勝。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

若上方有駱駝也會被一起馱著前進，若目的地已有駱駝，會踩在原本在那隻駱駝的背上。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

格子4有黃橘白駱駝上下交疊，格子5是歡呼（+1）板塊，格子6是綠藍交疊，押橘色駱駝勝算很大。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「村長」可以是狼人、先知或村民，負責回答玩家對咒語的提問：對給勾、錯給叉、不明給問號、很接近給驚嘆號。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

從《狼人真言》遊戲導引APP上看到咒語，幫助玩家快速進入遊戲情境。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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