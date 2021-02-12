春節期間留意空品 過年力行綠色環保

春節初一至初六空氣品質為橘色提醒等級！環保署、氣象局及台電公司提醒，小年夜至除夕有雨洗作用，空氣品質較佳；但受初一至初三東北季風、初四至初六東風影響，空品轉為橘色、局部更達紅色，提醒民眾注意；環保署另提醒，春節辦年貨也可綠色環保愛地球。

春節空品橘色以上

環保署表示，小年夜至除夕當日（10日至11日）全台均有局部短暫陣雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質轉佳。初一至初三（12日至14日），受東北季風影響，中部以北地區擴散條件佳，多為良好至普通等級，南部地區擴散條件稍差，空氣品質多為普通至橘色提醒等級。

初四至初六（15日至17日）轉為東風天氣型態，西半部水平及垂直擴散條件不佳，空氣品質多為橘色提醒等級，局部達紅色警示等級。

台電公司副總經理徐造華表示，台電在空品不良期間是繃緊神經，與環保署密切聯繫，每日分三時段根據空品來協調電廠運作。台電預估，由於疫情國人減少國內外出遊改待在家中團聚過年，粗估供電需求將達預估80萬瓩，比往年略高，台電將盡力兼顧穩定供電與空品維護。

綠生活環保慶新年

環保署推薦規劃春節國內旅遊時，選擇具有環保標章的旅館，入住時自備盥洗用品如牙刷、牙膏等，減少使用一次性產品；交通工具選擇低碳又便捷的大眾運輸，並配合防疫政策配戴口罩；景點選擇風景優美的國家森林遊樂區、國家風景區、國家公園或環境教育設施場所，享受大自然的同時，也可教育下一代愛護環境的重要性。

辦年貨、穿新衣戴新帽也是農曆新年的一大傳統，環保署署長張子敬分享如何聰明又環保的辦年貨，「用在地」購買在地食材或產品，減少碳足跡，還能支持在地經濟；「惜資源」選擇再生材質之環保衣物，並愛惜衣物延長其使用壽命，也呼籲網路賣家減少網購包裝；「護環境」大掃除時選購環保、節能、省水產品，使用無磷洗劑友善環境。

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