聽新聞
test
0:00 / 0:00

辛苦疫年 紅包多寡都是心意

聯合報 / 文╱吳一忠(嘉義水上)
農曆年有不少禁忌，例如不可用刀剪、掃地倒垃圾、打破東西、罵人、大年初一睡午覺、借錢不欠過年等，還有一種是包紅包，切記遵守雙數原則，多數人都知曉，但包多少卻是一門不簡單的學問。 圖╱吳一忠(嘉義水上)
農曆年有不少禁忌，例如不可用刀剪、掃地倒垃圾、打破東西、罵人、大年初一睡午覺、借錢不欠過年等，還有一種是包紅包，切記遵守雙數原則，多數人都知曉，但包多少卻是一門不簡單的學問。 圖╱吳一忠(嘉義水上)

農曆年有不少禁忌，例如不可用刀剪、掃地倒垃圾、打破東西、罵人、大年初一睡午覺、借錢不欠過年等，還有一種是包紅包，切記遵守雙數原則，多數人都知曉，但包多少卻是一門不簡單的學問。

身處華人社會，不免俗的「見紅大喜」，藉以增添新年氣氛，紅包多寡本無定論，不論是「行情價碼」或「人情世故」，應視雙方的交情和經濟能力而定，有人是科技業工程師、公司CEO，年終獎金豐厚；有人被裁員、減薪，不必打腫臉充胖子。

春節返鄉或朋友聚會，碰到長輩遞上紅包，金額可以自行斟酌，有人說公嬤爸媽包多點，不可太寒酸，但以個人所見，長輩基於疼惜的立場，多半心意到就好，不會在乎錢數多寡。

比較麻煩的是平輩，每個家庭的孩子數不同，有人生一個，有人生四個，紅包就不容易拿捏，加上各人職業收入迥異，有人不缺這一筆錢，有人必須舉債充面子，否則會被說成「不懂做人道理」，說來也很為難。

過年闔家團圓，重在溫馨和樂的場面，不該為紅包不愉快，為了避免造成困擾，平輩間互相言明，彼此不收紅包，小孩子或許失望，卻能免除麻煩的「回禮」習俗，若是誠意給孩子「吃個紅」，孩子們可高興笑納，畢竟紅包有價，心意無價，不是嗎？

延伸閱讀

防疫無假期 陳其邁勉醫護並走訪兒童之家

包紅包學問大！這樣包「有面子又不怕吃土」

春節拜年這樣做很母湯！切忌「8個眉角」 讓你拜訪不失禮

小時候紅包被沒收的理由有哪些？網曝「暗黑真相」

相關新聞

伴手禮懶人包！高CP值才是王道

2021春節伴手禮選擇與花樣多，價位奢儉由人。以下挑選好買、易入手、CP值高又有寓意的禮盒組，送禮巧雅不失分。

超商春節伴手禮 拜年也要顏值至上

農曆春節期間拜年走春，吸睛伴手禮絕不能少，今年超商多款獨家春節禮盒，除了名店、暢銷品牌之外，「高顏值」的禮盒也是主流，包...

初一新抗疫運動 3招可見效

新年快樂！新春如意！去年大家都過得很辛苦，受到新冠疫情影響，大多數人不能出國，生活變得非常緊張，值此新春假期，大家一起來做運動，可以提升免疫力，讓身心更健康，自然可以對抗外來病毒的侵襲。

過年怕吃肥 三餐定時又定量

農曆新年是大家團聚圍爐的節慶，從除夕年夜飯開始，新春假期免不了會安排聚餐走春行程，一連幾天吃吃喝喝下來，讓人想要不發胖也難。

辛苦疫年 紅包多寡都是心意

農曆年有不少禁忌，例如不可用刀剪、掃地倒垃圾、打破東西、罵人、大年初一睡午覺、借錢不欠過年等，還有一種是包紅包，切記遵守雙數原則，多數人都知曉，但包多少卻是一門不簡單的學問。

人工增雨 竹苗中嘉南水庫水量預測剩餘最高60天

水利署昨日在12個水庫區進行人工增雨，為全台水庫增加1000萬噸以上水量，北部降雨明顯，南部降雨量不夠大。竹苗、中嘉南等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。