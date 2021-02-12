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辛苦疫年 紅包多寡都是心意
農曆年有不少禁忌，例如不可用刀剪、掃地倒垃圾、打破東西、罵人、大年初一睡午覺、借錢不欠過年等，還有一種是包紅包，切記遵守雙數原則，多數人都知曉，但包多少卻是一門不簡單的學問。
身處華人社會，不免俗的「見紅大喜」，藉以增添新年氣氛，紅包多寡本無定論，不論是「行情價碼」或「人情世故」，應視雙方的交情和經濟能力而定，有人是科技業工程師、公司CEO，年終獎金豐厚；有人被裁員、減薪，不必打腫臉充胖子。
春節返鄉或朋友聚會，碰到長輩遞上紅包，金額可以自行斟酌，有人說公嬤爸媽包多點，不可太寒酸，但以個人所見，長輩基於疼惜的立場，多半心意到就好，不會在乎錢數多寡。
比較麻煩的是平輩，每個家庭的孩子數不同，有人生一個，有人生四個，紅包就不容易拿捏，加上各人職業收入迥異，有人不缺這一筆錢，有人必須舉債充面子，否則會被說成「不懂做人道理」，說來也很為難。
過年闔家團圓，重在溫馨和樂的場面，不該為紅包不愉快，為了避免造成困擾，平輩間互相言明，彼此不收紅包，小孩子或許失望，卻能免除麻煩的「回禮」習俗，若是誠意給孩子「吃個紅」，孩子們可高興笑納，畢竟紅包有價，心意無價，不是嗎？
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