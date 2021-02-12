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過年怕吃肥 三餐定時又定量

聯合報 / 劉怡里╱台安醫院體重管理中心營養師組長

農曆新年是大家團聚圍爐的節慶，從除夕年夜飯開始，新春假期免不了會安排聚餐走春行程，一連幾天吃吃喝喝下來，讓人想要不發胖也難。

醫院的減重門診發現，每年過年後，回診的病人幾乎都多個3至5公斤的體重，必須花一個月時間才可能減掉多餘的公斤數，建議過年要做好準備，才能避免年後肥胖的情況發生。

在過年期間，許多人會零食吃不停、大魚大肉不忌口、不定時用餐、亂吃消夜…，這些都是容易發胖的NG行為。

零食吃不停：

年節常吃的酥餅類糕點、花生糖、豬肉乾、麻荖類、蛋捲等零食，都屬於高油脂、高熱量的零食，若是一口接一口吃不停，很快就會發胖。

大魚大肉不忌口：

一旦放假心情輕鬆，胃口大開容易吃進更多的份量，很多年菜的烹調會勾芡、有濃湯類和絞肉類，例如佛跳牆、肉羹湯、紅燒獅子頭、香腸、五花肉等，油脂、熱量都很高，應盡量淺嘗即止。

不定時用餐：

沒有定時定量用餐，是造成熱量堆積的元凶，因為不知道自己到底吃了多少東西，因此可能比平常攝取多一倍的熱量。

亂吃消夜：

因為熬夜聚餐聊天，時間越晚體內飢餓素分泌越旺盛，會想要吃高油高糖的食物，容易造成體脂肪增加。建議熬夜當下，可以選擇蔬菜或是蛋白質類多一點的食物，例如白木耳蓮子湯、滷味（雞腿、豆乾、蛋）、加入蔬菜的魚湯等。

過年後的減重其實較為困難，尤其高油高糖的春節飲食很容易把脂肪囤積在腰圍，需要花更多的努力才能減掉多餘的體重，因此今年過年要為年後減重超前部署，做好過年飲食規畫，建議掌握四大飲食原則，過年就可以輕鬆吃喝不發胖，度過一個開心又健康的假期。

過年不發胖4大飲食原則

1. 選擇健康的零食

用夾鏈袋分裝成小包裝，每次拿一包，尤其是堅果類零食容易有黃麴毒素的風險，更需要分成小包裝放入密封罐中，且放入冰箱冷藏，控制份量相對也控制熱量。

2.每餐紅肉白肉1：1

豬肉、牛肉及羊肉都屬於紅肉，油脂較高，但是過年食材紅肉居多，建議搭配低脂肪的白肉，例如魚類、雞肉、海鮮等，可降低總脂肪量的攝取。

3.高熱量餐點安排在中午

豐盛的餐點盡量安排在中午吃，因為離晚上還有一段時間可以消耗完畢，如果知道中午要吃大餐，其實有小技巧，可將當天的早餐跟晚餐份量減半，多增加一碗蔬菜量，這樣熱量就會少掉原來的1／3。

4.使用手機App運動

過年除了到長輩朋友家過年外，走動次數很少，以坐著聊天居多，建議上網下載各類型的運動App，每天花個30分鐘動一動，提早消耗多餘的熱量，可以加速年後瘦身。

資料來源╱劉怡里 聯合報

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