初一新抗疫運動 3招可見效

新年快樂！新春如意！去年大家都過得很辛苦，受到新冠疫情影響，大多數人不能出國，生活變得非常緊張，值此新春假期，大家一起來做運動，可以提升免疫力，讓身心更健康，自然可以對抗外來病毒的侵襲。

免疫力是指當身體面對外在環境的變動時，有足夠的抵抗力。可以藉由適度的運動，來強化自身的免疫力，讓身體有適應外在環境變化的能力，甚至具有抗病力。

在牛年的大年初一，特別為大家設計三招提升免疫力的簡單運動，分別為「凹凸吐納氣自長」、「頂天喝出魄自高」、「大鵬展翅心自遠」，這三個運動包含了伸展、肌力、呼吸吐納訓練等，可以增強身體的免疫力。

牛年提升免疫力3招

1 頂天喝出魄自高

1.雙腳打開與肩同寬、蹲馬步，雙手手掌向上在胸前兩側，吸氣。

2.雙手向上頂、雙腳踮起，大聲用力「喝」出聲。

3.重複「喝」三次以上。

牛年提升免疫力3招1 頂天喝出魄自高 記者余承翰╱攝影

小叮嚀：雙手向上頂得愈高愈好。

訓練重點：強化肺功能的呼吸運動。

2 大鵬展翅心自遠

牛年提升免疫力3招2 大鵬展翅心自遠 記者余承翰╱攝影

1.雙腳打開呈左弓右箭步站穩，雙手向左右平舉、手掌直立向外，身體挺直。

2.上半身及左手臂向左側伸展。

3.回正。換邊再做。

牛年提升免疫力3招2 大鵬展翅心自遠 記者余承翰╱攝影

小叮嚀：向左向右的伸展愈遠愈好。

訓練重點：伸展並強化軀幹及四肢的肌力。

3 凹凸吐納氣自長

牛年提升免疫力3招3 凹凸吐納氣自長 記者余承翰╱攝影

1.雙腳打開與肩同寬，張開雙手呈水平狀，挺胸吸氣。

2.雙手往前伸展、縮胸縮肚、蹲馬步，與身體呈環抱，吐氣。

3.雙手往後、擴胸挺直，吸氣。重複做多次。

牛年提升免疫力3招3 凹凸吐納氣自長 記者余承翰╱攝影

小叮嚀：動作要配合呼吸吐納，氣吸飽再慢慢吐氣，吸吐氣要愈長愈好。

訓練重點：強化呼吸，練下肢肌力，可伸展並強化手部與脊椎。