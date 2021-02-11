60歲翁小年夜暴飲暴食 食道靜脈曲張休克送醫

春節假期與家人團聚少不了飽餐一頓，今晚的除夕團圓多數的家庭多會準備豐盛大餐。北市一位60多歲的男子，從小年夜開始就與家人朋友接連聚餐，晚間突然休克送醫，經檢查竟是「吃太飽」引發食道靜脈曲張，如今被迫在醫院內休養過年。

新光醫院胃腸肝膽科主治醫師、健康管理部主任朱光恩表示，食道靜脈曲張是具死亡風險的疾病，特別是發生在肝臟不好的患者身上，肝臟功能不佳者，會讓肝臟出現疤痕組織，肝門靜脈容易因此阻塞，當血液無法順利從腸胃道進入到肝臟時，就會改走其他路徑，多會改走食道或是胃靜脈，形成「食道靜脈曲張」。

無論是過年期間，還是任何節慶、喜慶，急診都會遇到因為暴飲暴食，誘發體內食道靜脈曲張血管破裂的患者，輕則出現血便，重則吐血、休克，也可能因此奪命。

朱光恩表示，台灣肝臟不好的民眾非常多，無論是B肝或C肝的患者都應該要注意過年期間，不要暴飲暴食，過度飲食恐誘發體內的未知炸彈。

一般民眾同樣也要避免暴飲暴食，朱光恩表示，很多民眾會說吃太飽打嗝，剛吃下肚的食物，很容易又跑回口腔，擔心浪費會又反芻吃下肚。他強調，這明顯就是暴飲暴食後，引發嚴重的胃食道逆流。

朱光恩解釋，當胃一下漲得太厲害時，胃又沒辦法快速消化，胃酸會過度分泌，過年期間的食物又多是油炸、高熱量的食物，消化時間又會比一般食物增加約半小時到一小時，讓賁門變鬆弛，即使呈現站立狀態也可能胃食道逆流，食物逆流至口腔更是典型的現象。

他呼籲民眾，別因為美食當前，五臟廟就得餵飽餵滿，過度飲食、暴飲暴食都對於腸胃道而言是一大負擔。