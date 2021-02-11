喜迎新春不漏財 能源局傳授節電聰明撇步

迎接農曆春節連假，經濟部能源局特別提供家中不漏財的各式節電撇步，讓民眾在新的一年開始就能「牛轉錢坤」，財運旺旺來。

除夕「除舊佈新慶團圓」，歲末年終打掃家裡時別忘了也要檢查與保養家中電器，領到壓歲錢後，能源局建議民眾可把握機會，汰換家中老舊耗能電器，10年以上老舊家電耗電量約為節能家電的2.5倍，推薦您選購節能標章或能源效率分級標示1、2級的高效率家電，節能省電安全又省錢。

大年初一「闔家歡聚慶團圓」，冬季建議採三明治式保暖穿衣法，最內層穿著棉質衣物，中間層搭配毛衣或背心，最外層再加上外套，把握春節假期與家人溫馨團聚，共享暖和的鍋物料理，不但讓你身心都溫暖，還能減少暖氣的使用。

大年初二「隨手關機回娘家」，出門以及返鄉探訪親友時，能源局提醒，記得「隨手關閉不使用的電器電源」，利用具開關的延長線進行電器電源管理，減少待機用電，一年可省980元，讓家中不漏財。

大年初三「定時節能有好眠」，年初三睡到飽，讓家中電器也休息。熱水瓶與開飲機加裝定時器，夜間睡眠與白天外出時關閉電源，每年就可省下240~650元不等的費用。

大年初四「福燈高照迎財神」，能源局建議，將傳統神明燈改用LED高效率燈泡，亮度不變卻更省電，1年可省290元；養成隨手關燈的好習慣，一年也可省下1,060元。

大年初五「定時清潔慶開工」，連假後的開工日別忘了進行環境清潔，每2-3週定時清潔冷氣機、除濕機、空氣清淨機等家電的濾網，維持電器運轉效率，可省下5%-10%用電。

最後，能源局表示，民眾透過家庭用電健檢、落實聰明用電好習慣，不但節電、省錢又兼顧安全，更多生活節能資訊與手法，可上「EnergyPark節約能源園區」網站(https://www.energypark.org.tw)查詢。