人工增雨 竹苗中嘉南水庫水量預測剩餘最高60天

水利署昨日在12個水庫區進行人工增雨，為全台水庫增加1000萬噸以上水量，北部降雨明顯，南部降雨量不夠大。竹苗、中嘉南等區多處水庫水量，預測剩餘天數在30天至60天。

水情吃緊，水利署看準鋒面通過及東北季風增強，10日在石門、寶二、永和山等12個水庫區，進行人工增雨，同時委託中科院在曾文水庫施作高空焰彈增雨。

北區水資源局表示，截至下午2時，石門水庫有效蓄水量約1.16億立方公尺，寶二水庫有效蓄水量約519.84萬立方公尺。

南區水資源局指出，中午12時，蘭潭仁義潭水庫蓄水量合計1712萬噸，曾文烏山頭水庫1億3210萬噸，南化水庫5342萬噸，高屏溪攔河堰流量每秒10.5立方公尺。這波鋒面截至目前，南部平地累積雨量約15至20mm（毫米）不等、曾文水庫集水區累計降雨約17mm，南部水庫稍有進帳。

因去年無明顯水量入庫，德基水庫水位創47年的歷史新低，大甲溪電廠德基分廠自2月起停止發電。大甲溪發電廠德基分廠主任張順義今天表示，昨天雨量30.1mm，對水庫進水量稍有提升，總進水量由3cms（每秒進流量，立方公尺/秒）升至4cms，目前有效容量17.62%，今天水位為1347.7公尺。

湖山水庫管理中心主任李炎任說，目前水庫水位近6成，應可供水到6、7月，湖山水庫集水區這2天降雨量不多，水庫水位沒什麼變化。

北區水資源局副局長郭耀程指出，這波的增雨作業降雨明顯，石門水庫與寶二水庫預估分別增加約290萬噸及80萬噸的進帳，對北台灣水情不無小補，依據目前的水情狀況，希望公共給水目標可到6月用水無虞。

南區水資源局長連上堯表示，自去年6月起，南部地區主要水庫集水區累積降雨量不到歷年同期平均的一半，曾文水庫去年的年降雨量也較歷史年平均降雨量少了1000mm以上，水情相當嚴峻。

南區水資源局副局長鄒漢貴提到，此次因降雨量不夠大，地面逕流不明顯，對水庫進入幫助有限，將視旗山溪的實際水位情況，適時啟用甲仙攔河堰越域引水作業，將水導入南化水庫，籲請民眾仍要節約用水。