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沾到枕頭就秒睡 30歲男因這問題愈睡愈累

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
打鼾、半夜頻尿、晚上好入睡但白天精神不濟，被列為可能罹患睡眠呼吸中止症的三大警訊。本報資料照片
打鼾、半夜頻尿、晚上好入睡但白天精神不濟，被列為可能罹患睡眠呼吸中止症的三大警訊。本報資料照片

30多歲的小林（化名）每次只要一躺在床上就能秒睡，且能一路睡滿8到10個小時，他自認是「好睡咖」，只是他發現無論怎麼睡，上班仍舊無精打采，日前還一度開會到一半就打瞌睡，被主管盯上，後續還被列為辭退名單的一員，他為了想解決精神不濟問題尋求協助，被診斷為重度睡眠呼吸中止症，原來夜間嚴重缺氧，讓他愈睡愈累。

台灣睡眠醫學學會理事長、台中慈濟醫院睡眠醫學中心主任邱國樑表示，參考同為華人香港曾進行的「睡眠呼吸中止症」流行病學統計，成人罹患睡眠呼吸中止症比例約9%，換算下來，推估我國約有近百萬的潛在成年患者，其中又以「阻塞性」占比超過九成。

邱國樑表示，很多民眾會以為打鼾是睡很熟的表現，事實上打鼾可能是呼吸道塌陷所致的表現，也因為呼吸道塌陷，睡眠過程中易缺氧，導致愈睡愈累的情形發生。睡眠呼吸中止症可以從三大警訊中得知，打鼾、半夜頻尿、晚上好入睡但白天精神不濟，作為自身判斷的初步依據。

邱國樑表示，半夜頻尿常讓人忽略與睡眠呼吸中止症有關，他表示，呼吸中止會讓身體「缺氧」，迫使身體分泌一種利尿激素：心房利鈉鈦（Atrial natriuretic peptide，ANP）來製造尿液，導致就算睡前沒喝水，照樣得一直爬起來跑廁所。

邱國樑表示，不少人常把「睡眠呼吸中止症」和「失眠」畫上等號，其實並不盡然。多數患者其實相當好睡，一上床就睡著，接著一覺到天亮，如同上述的個案，躺床後10到20分鐘內入睡，都屬於正常且健康的狀態，超過20分鐘仍沒有睡意，可能得懷疑是失眠，若是短短幾分鐘就呼呼大睡，便要懷疑是睡眠呼吸中止症。

我國雖然有近百萬名潛在睡眠呼吸中止症的患者，但該疾病至今未備受重視，邱國樑表示，主要是民眾對於睡眠呼吸中止症的認知仍舊不足，仍以為打鼾就是睡得很熟，第二是檢測能量不足，睡眠中心等候時間過長，兩者皆會影響就醫檢測意願或診斷延遲；其次，現行的治療方法，對民眾仍較為陌生，成為後續治療接受度不高的原因。

他說，民眾睡眠問題若已影響白天的精神狀況，一定要盡速就醫，否則已有研究顯示，睡眠呼吸中止症會增加心血管疾病的發生率，盡早改善，盡早可以讓生活恢復。

睡眠 患者 失眠

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