不是醉了！ 空腹喝酒恐因「低血糖」暈厥

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
避免空腹飲酒引發腸胃不適以及造成低血糖，嚴重低血糖則會造成意識不清，甚至暈厥、昏迷。圖／123RF
避免空腹飲酒引發腸胃不適以及造成低血糖，嚴重低血糖則會造成意識不清，甚至暈厥、昏迷。圖／123RF

今天是除夕夜，家家戶戶團聚，難免會喝酒助興，國泰健康管理中心營養師陳雅珍表示，依照衛福部國健署的國民飲食指標原則，女性每日不宜喝超過1杯酒、男性不宜超過2杯，孕婦及未成年不可喝酒，飲酒錢最好吃些東西墊胃，建議以富含蛋白質的食物為主，避免空腹飲酒引發腸胃不適以及造成低血糖，嚴重低血糖則會造成意識不清，甚至暈厥、昏迷。

陳雅珍表示，每1公克的酒精，熱量約7大卡，一小杯100c.c的威士忌酒即有230大卡、一罐330c.c的啤酒也有140大卡，調味酒多會添加糖、果汁，潛藏隱性糖分，會比一般的酒類熱量更高。

陳雅珍表示，飲酒時多會搭配下酒菜，常見下酒菜像是炸物或高油、高糖的零食來源，熱量更容易超標，她建議，過年期間盡可能減少飲酒，若是一定要飲酒，仍有趨吉避凶的方式。

春節飲酒建議可分為飲酒前、中、後三階段，陳雅珍表示，飲酒前吃點東西避免空腹：空腹飲酒會引起腸胃不適及造成低血糖危害，飲酒前可吃肉類、蛋、牛奶等富含蛋白質的食物來墊胃。

她解釋，酒精會抑制糖質新生以及抑制肝糖的分解、減低胰島素抗性，最後造成低血糖；若本身有血糖問題的患者，服用降血糖藥物後，又空腹飲酒，將更加危險。

飲酒時選對下酒菜降低負擔，像是可選用滷味、毛豆取代高熱量油炸食品，再搭配新鮮蔬菜、沙拉不僅能補充膳食纖、增加飽足感，降低過多熱量攝取，還補充了抗氧化營養素，減少身體負擔。

飲酒後，建議補充水分及抗氧化營養素，陳雅珍表示，酒精會利尿，飲酒後，建議多喝水補充流失的水分，補充維生素B群促進肝臟代謝，多吃含維生素C及植化素的各種顏色新鮮蔬菜，如菠菜、大蒜、胡蘿蔔、水果如柑橘類、藍莓、葡萄，以減少酒精在體內產生的自由基破壞。

陳雅珍說，不管喝多少，對身體多多少少都有危害，若能以茶水代酒，安全又健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 未成年

延伸閱讀

今除夕圍爐團聚 北市警：加強取締酒駕

紅酒配牛肉一起吃健康嗎？ 聽聽營養師怎麼說

誤將電動鐵捲門開關當成酒精消毒器 客人一按下去糗了

年假拚觀光顧防疫 淡水老街商圈發店家酒精

相關新聞

5縣市大雨特報！ 吳德榮：午後中南部天氣好轉

中央氣象局發布5縣市大雨特報，鋒面及東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭、台東及馬祖地區有局部大雨發生的機率。

不是醉了！ 空腹喝酒恐因「低血糖」暈厥

今天是除夕夜，家家戶戶團聚，難免會喝酒助興，國泰健康管理中心營養師陳雅珍表示，依照衛福部國健署的國民飲食指標原則，女性每...

越南稱大年初一「元旦節」 當地農曆新年這樣過

越南已是國內一大新住民來源國，正逢除夕，文化部今天在官方臉書粉絲專頁分享，越南的新年是元旦節，也就是大家熟知的農曆大年初...

除夕夜這麼過全家難忘 與小白鯨、魚兒守歲共眠

今天是除夕，不少中北部年輕世代家庭選擇到陽光普照、風和日麗的南台灣墾丁過「暖烘烘的除夕」兼度假，墾丁地區旅宿店今天住房率...

過年來板橋435特區 參加活動留言還可抽飯店住宿券

新年要去哪裡？板橋435藝文特區將於2月13日（初二）至15日（初四），辦理「哞喜哞喜，新春好喜氣！」，內容包括「未來明...

除夕夜聽法鼓山108法華鐘聲 線上直播網站看這裡

為了防疫避免群聚，今年的法鼓山除夕撞鐘活動改以線上直播為主，祈請大眾伴隨法華鐘聲，一起凝聚善念、淨化人心，祝禱2021年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。