不是醉了！ 空腹喝酒恐因「低血糖」暈厥

今天是除夕夜，家家戶戶團聚，難免會喝酒助興，國泰健康管理中心營養師陳雅珍表示，依照衛福部國健署的國民飲食指標原則，女性每日不宜喝超過1杯酒、男性不宜超過2杯，孕婦及未成年不可喝酒，飲酒錢最好吃些東西墊胃，建議以富含蛋白質的食物為主，避免空腹飲酒引發腸胃不適以及造成低血糖，嚴重低血糖則會造成意識不清，甚至暈厥、昏迷。

陳雅珍表示，每1公克的酒精，熱量約7大卡，一小杯100c.c的威士忌酒即有230大卡、一罐330c.c的啤酒也有140大卡，調味酒多會添加糖、果汁，潛藏隱性糖分，會比一般的酒類熱量更高。

陳雅珍表示，飲酒時多會搭配下酒菜，常見下酒菜像是炸物或高油、高糖的零食來源，熱量更容易超標，她建議，過年期間盡可能減少飲酒，若是一定要飲酒，仍有趨吉避凶的方式。

春節飲酒建議可分為飲酒前、中、後三階段，陳雅珍表示，飲酒前吃點東西避免空腹：空腹飲酒會引起腸胃不適及造成低血糖危害，飲酒前可吃肉類、蛋、牛奶等富含蛋白質的食物來墊胃。

她解釋，酒精會抑制糖質新生以及抑制肝糖的分解、減低胰島素抗性，最後造成低血糖；若本身有血糖問題的患者，服用降血糖藥物後，又空腹飲酒，將更加危險。

飲酒時選對下酒菜降低負擔，像是可選用滷味、毛豆取代高熱量油炸食品，再搭配新鮮蔬菜、沙拉不僅能補充膳食纖、增加飽足感，降低過多熱量攝取，還補充了抗氧化營養素，減少身體負擔。

飲酒後，建議補充水分及抗氧化營養素，陳雅珍表示，酒精會利尿，飲酒後，建議多喝水補充流失的水分，補充維生素B群促進肝臟代謝，多吃含維生素C及植化素的各種顏色新鮮蔬菜，如菠菜、大蒜、胡蘿蔔、水果如柑橘類、藍莓、葡萄，以減少酒精在體內產生的自由基破壞。

陳雅珍說，不管喝多少，對身體多多少少都有危害，若能以茶水代酒，安全又健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康