除夕夜這麼過全家難忘 與小白鯨、魚兒守歲共眠

今天是除夕，不少中北部年輕世代家庭選擇到陽光普照、風和日麗的南台灣墾丁過「暖烘烘的除夕」兼度假，墾丁地區旅宿店今天住房率約八成，高檔飯店和民宿則滿房，飯店除夕圍爐餐早被預訂一空；特別的是，有百餘個家庭不住舒適的飯店、民宿，選擇夜宿國立海洋生物博物館，與小白鯨、企鵝、魚兒共眠一起守歲，給家人夢幻又難忘的除夕夜。

「除夕在家圍爐守歲的傳統觀念，隨著時代慢慢改變，愈來愈多年輕世代拋開傳統束縛，選擇到度假勝地過除夕兼度假！」墾丁福華度假飯店總經理張積光說，氣候相對暖和且洋溢熱帶島嶼風情的墾丁，絕對是優先選擇，今天陽光普照，白天最高溫攝氏24度，戶外更熱，好天氣、好空氣和悠閒氛圍給人好心情，儘管春節度假花費較高，不少家庭認為值得。

墾丁凱撒、福華、夏都3家五星級飯店今天除夕幾乎滿房，連除夕圍爐餐都已被預訂一空，初一至初四也多滿房，一掃淡季的低迷陰霾；墾丁一家飯店主管說，農曆連假的房價是平日的倍餘，年輕世代的高端消費族群有經濟負擔能力，連假住房依然搶手。

「墾丁依山傍海、沒有霧霾，藍天、碧海、椰林更給人好心情，晚上在星光下吃年夜飯，家人的心更緊密了！」陳姓遊客昨天帶父母和妻兒從新北市開車先到高雄住一晚， 今早再南下墾丁過除夕兼度假，中午一到墾丁白砂沙灘，看到碧海藍天和美麗沙灘，孩子全衝向沙灘全玩瘋了。

另有百餘個親子家庭到海生館與魚兒一起守歲，館方說，選在除夕夜宿的遊客多是年輕夫妻，沒有大家庭傳統禮俗的包袱；新竹市的廖姓夫妻說，他4個月前就預訂小白鯨床位，一度憂心部桃的疫情擴大生變，還好有控制，帶著一對念小學的兒女，圍爐後和小白鯨守歲共眠，孩子超興奮。