除夕夜聽法鼓山108法華鐘聲 線上直播網站看這裡

為了防疫避免群聚，今年的法鼓山除夕撞鐘活動改以線上直播為主，祈請大眾伴隨法華鐘聲，一起凝聚善念、淨化人心，祝禱2021年處處牛轉好運、災疫平息。人氣天王劉德華也特地錄製一段短片，於除夕日發聲響應「#108 for All‧為世界祈福」，共同為全球眾生平安，誠摯合掌祝福。

導演吳念真也響應此項活動，他表示，如果很安靜地坐下來想，這次的這樣疫情，好像是上天給我們一個很大的考驗，是不是讓我們重新去學習如何生活。他也在影片中，分享他和計程車司機的暖心對話，以及聖嚴法師的慈悲提醒。

法鼓山表示，2020年，人類經歷新冠肺炎疫情衝擊；邁入2021年，希望透過除夕撞鐘，人人都可以學習運用佛法的智慧，面對處理工作、生活中所遇到的種種困境，提起佛法的慈悲和智慧來安心、安身、安家、安業，更重要的是分享平安。這便是佛法所說的初發心，願自己成長，也願眾生安樂。