大掃除順便觀察家中柱子 裂縫形狀藏抗震危機

除夕大掃除是檢查房屋抗震體質的好時機。科技部的科普網站「科技大觀園」表示，大掃除時可檢查柱子裂縫形狀，若柱子上出現嚴重、寬大的X型裂縫，必須立刻搬離或找專人處理；橫梁上的垂直I型、柱子上的水平一字型裂縫若過大，也應找尋專業技師協助。

「科技大觀園」引述國家地震工程研究中心副主任鍾立來所述，建築結構的重要程度依序是柱、梁、牆、板，一但柱子受到嚴重損害，將會提高建築全面崩塌的機率，而受損的橫梁則可能造成局部塌陷。

鍾立來說，由於地震會讓柱子左、右雙向搖晃，因此將分別產生兩條斜向、45度的縫隙，留下X型的形狀。X型裂縫象徵著「脆性」的剪力裂縫，若柱子上出現嚴重、寬大的X型裂縫，通常代表柱子已經失去支撐的力量，必須立刻離開或是請專業技師前來處理。

至於橫梁上的垂直I型、柱子上的水平一字型裂縫，鍾立來指出，這些裂縫都跟鋼筋走向垂直，專業上通常稱之為彎曲裂縫，若縫隙過於嚴重，也必須盡速通知專業技師。

部分大掃除後重新擺設家具，國震中心副研究員邱聰智建議，櫥櫃以「重物放底層」為原則，藉此降低櫥櫃的重心、避免櫥櫃在搖晃中倒塌，同時也建議可以將櫥櫃固定在牆壁上，或使用支撐桿、訂製上層櫃，讓櫥櫃可以連接天花板與地板，讓櫃子更加穩固。近期也有抗壓的「防震家具」開放民眾選購。

內政部統計，國內30歲以上房屋約占全國47％，邱聰智說，若房子年長於47歲，可能代表它在沒有耐震規範的背景下誕生的；若大於22歲，則屬於較老舊的建築，可能並不符合最新的耐震規範，耐震能力也不一定符合當今科學界的規範和期待。國震中心持續擬定和準備推動相關法令修訂，落實房屋的耐震補強。