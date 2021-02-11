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集集燈會光影得來速不下車可賞燈 自然森林為主題

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
集集燈會以繽紛絢麗的燈串與花燈、光影藝術裝置貫穿集集小鎮，點亮綠色隧道與市區街道。圖／集集鎮公所提供
集集燈會以繽紛絢麗的燈串與花燈、光影藝術裝置貫穿集集小鎮，點亮綠色隧道與市區街道。圖／集集鎮公所提供

春節走春不妨來一趟集集！2021集集燈會「哞幻光影嘉年華」今年不只上演「火車站燈光秀」，以自然森林為主題，邀請多名國內知名藝術家以集集特色、地景，打造光影藝術裝置，打造綠色隧道燈區，開啟全台唯一將光影藝術結合鐵道、綠樹、火車站等地景的燈會。

集集燈會分為「綠色隧道金彩燦爛光環境藝術燈區」、「集集火車站燈區」、「集集小徑」與「大樟樹燈區」，以繽紛絢麗的燈串與花燈、光影藝術裝置貫穿集集小鎮，點亮綠色隧道與市區街道，集集火車站燈光秀於燈會期間每周六日、小年夜、大年初一至初五的晚間6點、6點30分、7點、8點演出。

農曆新年期間，集集燈會更推出歡慶年節版本，此外團隊更推出3款AR濾鏡體驗站，結合集集在地特色，用臉部AR擴增實境技術，開放給遊客掃描遊玩，並引導至鎮上市區欣賞各燈區花燈。

鎮長陳紀衡表示，今年燈會特別劃設鎮內人行徒步區為展示空間，集集市區包括火車站燈區」、集集小徑與大樟樹燈區，全程可徒步賞逛，讓民眾享有開心又安心的賞燈環境；而綠色隧道的七彩燈光投影，與近5公里綠隧光雕之美，運用「得來速」概念，遊客不下車就能飽覽美景，燈會至2月21日止，綠隧光環境則持續到4月中。

集集鎮公所指出，燈會期間防疫原則以中央流行疫情指揮中心為主，參與活動者須全程配戴口罩，除補充水分外，禁止飲食；為利通知防疫相關訊息，請攜帶手機；勤洗手、消毒、保持安全社交距離；活動細節可止「集集鄉土燈會」臉書粉絲專頁。

集集燈會以繽紛絢麗的燈串與花燈、光影藝術裝置貫穿集集小鎮，點亮綠色隧道與市區街道。圖／集集鎮公所提供
集集燈會以繽紛絢麗的燈串與花燈、光影藝術裝置貫穿集集小鎮，點亮綠色隧道與市區街道。圖／集集鎮公所提供
集集燈會以繽紛絢麗的燈串與花燈、光影藝術裝置貫穿集集小鎮，點亮綠色隧道與市區街道。圖／集集鎮公所提供
集集燈會以繽紛絢麗的燈串與花燈、光影藝術裝置貫穿集集小鎮，點亮綠色隧道與市區街道。圖／集集鎮公所提供
集集燈會以繽紛絢麗的燈串與花燈、光影藝術裝置貫穿集集小鎮，點亮綠色隧道與市區街道。圖／集集鎮公所提供
集集燈會以繽紛絢麗的燈串與花燈、光影藝術裝置貫穿集集小鎮，點亮綠色隧道與市區街道。圖／集集鎮公所提供
集集燈會以繽紛絢麗的燈串與花燈、光影藝術裝置貫穿集集小鎮，點亮綠色隧道與市區街道。圖／集集鎮公所提供
集集燈會以繽紛絢麗的燈串與花燈、光影藝術裝置貫穿集集小鎮，點亮綠色隧道與市區街道。圖／集集鎮公所提供
集集燈會以繽紛絢麗的燈串與花燈、光影藝術裝置貫穿集集小鎮，點亮綠色隧道與市區街道。圖／集集鎮公所提供
集集燈會以繽紛絢麗的燈串與花燈、光影藝術裝置貫穿集集小鎮，點亮綠色隧道與市區街道。圖／集集鎮公所提供

集集 燈會 火車站

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