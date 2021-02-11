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出遊走春好選擇 基隆秘境七堵瑪陵、暖暖龍門谷賞櫻花

聯合報 / 記者江婉儀／基隆即時報導
七堵瑪陵山區和暖東峽谷的「龍門谷」產業道路的櫻花也相繼盛開，吸引民眾前往賞花踏青。圖／基隆產業發展處提供
七堵瑪陵山區和暖東峽谷的「龍門谷」產業道路的櫻花也相繼盛開，吸引民眾前往賞花踏青。圖／基隆產業發展處提供

農曆春節前夕，全台各地櫻花盛開，基隆除了市區中正公園天鵝洞、仁愛區紅淡山外，七堵瑪陵山區和暖東峽谷的「龍門谷」產業道路的櫻花也相繼盛開，吸引民眾前往賞花踏青，許多攝影愛好者也慕名而來，花況比往年更加美麗。而暖暖區東峽谷的「龍門谷」產業道路，近期山櫻花也相繼綻放，景色美不勝收，徜徉其中不僅可以享受芬多精森林浴，還能遠離人群，增強體力，對抗新冠肺炎疫情，很適合春節期間攜家帶眷前往旅遊。

七堵瑪陵因潮溼的天氣，花草樹木生長茂盛，沿著平緩山區道路樹下行走，除了芬多精外，質樸的農場風貌就在路旁，綻放的櫻花點綴，清新、悠閒充斥心中；民眾只要開車走七安產業道路，從大武崙工業區到盛德農莊，沿途都有櫻花樹，大約3公里路程，今年花期初估將綻放至春節連假之後。

除了賞櫻外，七堵區的瑪陵溪畔百年翠古橋及天然壺穴地形、焦炭窯媒礦遺址、富民親水公園、苓蘭荷花池及特色休閒農場及餐廳等。不只如此，生態多元的瑪陵溪溪水清澈，市府和民間協力封溪護魚有成，魚群悠遊其間，而樹林間藍雀踨影處處可見。

另一賞櫻路線為基隆市暖暖碇內往東勢坑有條「龍門谷」產業道路，沿途有砲台遺址、台灣藍鵲等，生態豐富，天氣好的時候還能遠眺台北101，附近也有大菁農場、暖東峽谷等景點值得探訪。

附近有一座清代的碇內尖砲台，可以遠眺基隆港外海及基隆嶼，且暖東峽谷是淡蘭古道重要起點，植被生態完整，步道可達五分山及淡蘭古道，結合步道、暖東峽谷、東勢坑生態區及周邊森林為主要生態地區，也是春節與親友出遊踏青的選擇。

基隆產業發展處表示，目前新冠疫情仍然嚴峻，春節年假避免到人潮擁擠的地方，不訪到基隆秘境來一趟賞櫻之旅，也可以和農場預約體驗採野菜、山藥，或品嚐在地農友的現採現煮美食；若還意猶未盡，山區天黑的早，還可開車或搭車前往基隆市區探訪在地巷弄美食、海味漁夫鍋等，必定是今年春節連假走春的最佳選擇。

七堵瑪陵山區和暖東峽谷的「龍門谷」產業道路的櫻花也相繼盛開，吸引民眾前往賞花踏青。圖／基隆產業發展處提供
七堵瑪陵山區和暖東峽谷的「龍門谷」產業道路的櫻花也相繼盛開，吸引民眾前往賞花踏青。圖／基隆產業發展處提供

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