法鼓山除夕撞鐘 天王劉德華響應線上祈福

今天是除夕，法鼓山原定今年要邀請蔡英文總統及前總統馬英九等貴賓，但因防疫考量取消，法鼓山表示，人氣天王劉德華也特地錄製一段短片，在今天除夕發聲響應「#108 for All‧為世界祈福」，與在法鼓山臉書、社群當中，上百名各行業及跨族群代表，共同為全球眾生平安，誠摯合掌祝福。

導演吳念真說，「如果很安靜地坐下來想，這次的這樣一個疫情，好像是上天給我們一個很大的考驗，是不是讓我們重新去學習如何生活」；同時也在影片中，分享他和計程車司機的暖心對話，以及聖嚴法師的慈悲提醒。吳念真希望，藉由這些祝福，能讓社會是美好的，走往更美好的方向。

參與台北101跨年倒數、法鼓山除夕撞鐘，兩項台灣大型迎新活動統籌的劉維融說，以往聽聞寺院鐘聲，或許不明白其中意涵，也不知道會有甚麼收穫，透過「#108 for All」的祝福，盼大家能用鐘聲回到初心，在一年結束前靜聞鐘聲，觀察自心對過去、對未來的想法。同時也希望將團結防疫的祝福和方式，透過鐘聲傳遞到全世界。

法鼓山表示，2020年，人類經歷新冠肺炎疫情衝擊；邁入2021年，希望透過除夕撞鐘，人人都可以學習運用佛法的智慧，面對處理工作、生活中所遇到的種種困境，提起佛法的慈悲和智慧來安心、安身、安家、安業，更重要的是分享平安。這便是佛法所說的初發心，願自己成長，也願眾生安樂。