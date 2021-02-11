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父母入獄、媽媽要出養 屏東家扶緊急安置7幼兒

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
接下新生兒的寄養父母，昨天接到屏東家扶寄養社工在假日來電，知道是緊急任務，全家願意為這個新加入的生命放棄過年旅遊。記者潘欣中／翻攝
接下新生兒的寄養父母，昨天接到屏東家扶寄養社工在假日來電，知道是緊急任務，全家願意為這個新加入的生命放棄過年旅遊。記者潘欣中／翻攝

今天除夕，家人團圓圍爐共享天倫，屏東家扶中心寄養社工這兩天則忙於安置7名家庭功能出問題的孩子，包括2名新生兒，2名被獨留的兄妹檔和3名因父母均入獄的手足；屏東家扶寄養督導黃淑玲表示，這2天緊急接案7名需安置的幼兒，年齡層從數月到7歲不等，寄養組5名社工與縣府兒保社工合作，過年前將他們平安送到寄養家庭

黃淑玲說，寄養社工昨天凌晨接獲緊急任務，3名手足因父母販毒入獄，家中無其他家人可照顧孩子，縣府社工予以緊急安置；另被獨留的兄妹檔，哥哥5歲，妹妹才2歲多，兩人穿著舊舊髒髒的衣服，身上都是被蚊子叮咬的痕跡，社工評估孩子被長期疏忽，處境令人心疼。

她說，2名新生兒中，一名為年輕小媽媽生下不久的孩子，另名為婚外情生下，寶寶的母親委託屏東縣政府社會處代為安置，雖已決定將孩子出養，但縣府兒保社工仍需做評估與了解原生家庭。

「過年前夕安置孩子不容易，因為很多寄養家庭都已安排假期」，她說，接下新生兒的寄養父母，原以為今年是個沒有寄養童的過年，已安排全家旅遊，一接到寄養社工在假日來電，知道是緊急任務，全家願意為這個新加入的生命放棄過年旅遊。

她說，感謝7戶寄養家庭願意改變過年計畫而接下寄養童，因為寄養家庭都是不捨孩子無家可過年； 家扶寄養社工與屏東縣政府兒保社工雖在假期出勤，但能讓孩子在溫暖有愛的寄養家庭熱鬧過年拿紅包，是社工過年最大的成就感和快樂。

寄養家庭 社工 屏東縣政府

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