新北基隆大雨特報！ 海邊注意安全 富貴角觀測5米浪高

中央氣象局上午10時30分發布大雨特報，鋒面及東北季風影響，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。並發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，上午8時馬祖及新北市(富貴角)已觀測到3至5公尺的浪高。

氣象局說，今天鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，中南部地區及金門、澎湖為短暫雨後多雲。

明天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、馬祖及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。