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及時雨把空氣「洗」乾淨 鄭明典、彭啟明讚嘆全台好綠
今天上午全台空氣品質不錯，環保署說，小年夜晚間至今天除夕當天，全台均有局部短暫陣雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質轉佳。
天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，全面下雨後，雨除顯著，空氣汙染物濃度大幅降低，走出戶外，大口呼吸吧！中央氣象局長鄭明典也在臉書PO出空氣品質監測網的圖，讚嘆「這麼綠」，雨停後，大家可以外出走走，感覺一下有什麼不一樣。
環保署說，大氣中空氣汙染物濃度因降雨的隨著降落的雨滴洗除、吸附等作用而降低，但降低程度仍會受降雨強度、降雨延時、風速或附近有無汙染排放等因素而定。
環保署說，明天初一至14日初三受東北季風影響，中部以北地區擴散條件佳，多為良好至普通等級，南部地區擴散條件稍差，空氣品質多為普通至橘色提醒等級。15日初四至17日初六轉為東風天氣型態，西半部水平及垂直擴散條件不佳，空氣品質多為橘色提醒等級，局部達紅色警示等級。
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