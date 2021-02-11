聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東霧台櫻花滿山怒放 「櫻花王」美如粉紅巨傘
屏東霧台櫻花季本月初浪漫登場，粉嫩櫻花最近怒放，在翠綠山頭映襯下更顯美麗，樹齡約60年的「櫻花王」也滿開，宛如粉紅巨傘，「櫻粉」爭相走告，成為旅人必追的賞櫻景點，這幾天吸引大批遊客前往「朝聖」，預料春節期間人氣滿滿；公所在年初二至年初五和228連假期間，上午10時至下午2時，啟動交通接駁服務。
霧台鄉長杜正吉表示，霧台櫻花從1月至3月分3期，從含苞待放、滿開到櫻吹雪，各有不同美感，1月初起陸續開花，農曆春節已開滿5成，將持續到下月，霧台阿禮部落古道兩旁及進入部落台24線沿途，粉嫩花朵絢麗綻放點綴山頭；在疫情陰影籠罩下，不妨上山賞花「森呼吸」，也提醒遊客戴口罩、保持安全社交距離，配合相關防疫措施。
霧台鄉賞櫻路線以霧台鄉公所為起點，延伸到台24線往阿禮部落的40至44公里間，其中霧台部落杜姓村民在庭院種植1棵樹齡約60年的「櫻花王」，滿開如粉紅巨傘的美照，10多年前在網路爆紅，成為必追的賞櫻景點；「櫻粉」最近爭相走告「櫻花王」滿開的訊息，這幾天吸引大批遊客上山拍照。
杜正吉說，霧台櫻花季除了上山感受不同的櫻姿，同時規畫大武村七彩岩、佳暮部落、霧台村、神山部落、禮納里等遊程，感受當地美景及風采，春節假期阿禮部落會舉行部落巡禮活動，活動採預約制，除了帶領賞櫻花外，還可看部落家屋，了解部落的人文歷史與故事、品嚐風味餐和當地有機農特產及手工藝品等。
屏東「台灣好行─神山線」為迎接霧台櫻花盛事鄉，推出「櫻花季限定導覽遊程」，遊客可搭乘喔熊勇士彩繪專車，由在地導覽員帶領深度走訪神山、霧台部落，並漫步花巷道、岩板巷、朝聖櫻花王，神山線採預約制，須於出發前5日完成預約購票， 5人以上即發車、座位有限額滿為止，詳情可上「瘋趣台灣」官網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言