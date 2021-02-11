屏東霧台櫻花滿山怒放 「櫻花王」美如粉紅巨傘

屏東霧台櫻花季本月初浪漫登場，粉嫩櫻花最近怒放，在翠綠山頭映襯下更顯美麗，樹齡約60年的「櫻花王」也滿開，宛如粉紅巨傘，「櫻粉」爭相走告，成為旅人必追的賞櫻景點，這幾天吸引大批遊客前往「朝聖」，預料春節期間人氣滿滿；公所在年初二至年初五和228連假期間，上午10時至下午2時，啟動交通接駁服務。

霧台鄉長杜正吉表示，霧台櫻花從1月至3月分3期，從含苞待放、滿開到櫻吹雪，各有不同美感，1月初起陸續開花，農曆春節已開滿5成，將持續到下月，霧台阿禮部落古道兩旁及進入部落台24線沿途，粉嫩花朵絢麗綻放點綴山頭；在疫情陰影籠罩下，不妨上山賞花「森呼吸」，也提醒遊客戴口罩、保持安全社交距離，配合相關防疫措施。

霧台鄉賞櫻路線以霧台鄉公所為起點，延伸到台24線往阿禮部落的40至44公里間，其中霧台部落杜姓村民在庭院種植1棵樹齡約60年的「櫻花王」，滿開如粉紅巨傘的美照，10多年前在網路爆紅，成為必追的賞櫻景點；「櫻粉」最近爭相走告「櫻花王」滿開的訊息，這幾天吸引大批遊客上山拍照。

杜正吉說，霧台櫻花季除了上山感受不同的櫻姿，同時規畫大武村七彩岩、佳暮部落、霧台村、神山部落、禮納里等遊程，感受當地美景及風采，春節假期阿禮部落會舉行部落巡禮活動，活動採預約制，除了帶領賞櫻花外，還可看部落家屋，了解部落的人文歷史與故事、品嚐風味餐和當地有機農特產及手工藝品等。