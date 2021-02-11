鋒面快速通過下午降雨趨緩 初六低溫下探12度

今天是除夕，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，受到鋒面系統通過的影響，自昨晚開始，由北到南各地陸地都有降雨發生，尤其昨天深夜到今天清晨這段時間降雨較為明顯，自昨天0時到今天清晨7時，累積雨量最多的地方在新北市雙溪的86毫米，其次是東半部宜花東一帶累積雨量有60-80毫米，新竹苗栗等地則有30-40毫米雨量。

他說，雖然雨量不是很大，但是因為過去已經有一段時間都是十分良好穩定的天氣，今天這場雨對民眾算是下得滿有感覺的，雖然無法有效解除旱象，對於缺雨已久的中南部來說更可以算是很有幫助的及時雨。

吳聖宇說，鋒面通過很快，預估今天下午到晚間就會東移到台灣以東的海面上，因此降雨也會趨於緩和，中南部天氣自下午起就會逐漸轉為多雲天氣。北部、東半部降雨雖然會減小一些，但是受到東北季風增強影響，仍持續會是有短暫陣雨的天氣，外出活動要記得攜帶雨具。

氣溫方面，他說，今晚到明晨的溫度也會較為轉涼，中部、北部、東北部低溫將會降到13-16度間，涼意較為明顯，南部及花東地區低溫則在15-17度左右，也會感覺稍涼。

明天大年初一起一直到16日大年初五的天氣，他說，目前看起來都是受到東北季風影響，呈現典型的東北季風型態天氣，北部、東半部有較高的降雨機會，水氣較多的時候還可能出現局部大雨，中南部天氣相對穩定，未來幾天都將是多雲到晴為主，如果年假期間打算出遊想要不受到天氣影響的話，建議可以多往中南部走，享受陽光。

溫度方面，也是東北季風影響下的典型分布，迎風面北部、東半部溫度較涼，高溫在20-23度左右，尤其在下雨的時候會有較明顯的涼意，中南部因為白天有機會看到陽光露臉，高溫可到24-26度以上，陽光下感受較為溫暖，甚至會覺得有點熱。

夜晚、清晨的低溫則是在中部、北部、東北部較低，有機會出現13-15度低溫，空曠地區如果有輻射冷卻作用，低溫有可能會降到12度或以下。南部及花東地區低溫大致在15-17度之間，空曠地區配合輻射冷卻作用，低溫可能降到14度或以下，可看得出中南部日夜溫差明顯較大。

吳聖宇說，目前預報顯示，到了恢復上班的17日大年初六，有另一波冷空氣南下，迎風面地區降雨可能再增多，同時溫度有更為下探的趨勢，有機會達到大陸冷氣團等級，北台灣低溫可能下降到12度或更低，不過時間尚早，詳細的影響情況仍有待後續再觀察。