影／石門寶二水庫燃焰劑人工造雨 桃園新竹水庫進帳

受滯留鋒面影響，東北季風增強、降雨雲系接近，為紓緩水情，經濟部水利署人工增雨團隊今天凌晨在石門水庫、寶山第二水庫實施人工增雨作業，使用焰劑造雨，同時各燃放2支地面焰劑造雨，北區水資源局今天上午表示，截到今天上午8時30分，石門水庫、寶山寶二水庫各增加250萬噸、70萬噸水入流量，對水情不無小補，旱象仍未解，還是呼籲民眾節約用水。

進入農曆春節，鋒面過境，中部以北及東北部天氣轉涼短暫降雨，降雨雲系適用人工增雨，水利署繼昨天下午使用焰劑造雨之後，又在今天凌晨0時40分，分別在石門、寶二水庫分別燃放2支地面焰劑造雨作業順利，未來若天氣降雨適合條件仍會實施增雨作業。