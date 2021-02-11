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就在明天！ 南鯤鯓代天府初一如期抽國運籤

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南鯤鯓代天府每年大年初一抽國運籤，圖為總幹事侯賢遜（第一排左一）及已卸任的董事長王連興，對外揭曉國運籤情形。圖／南鯤鯓代天府提供
南鯤鯓代天府每年大年初一抽國運籤，圖為總幹事侯賢遜（第一排左一）及已卸任的董事長王連興，對外揭曉國運籤情形。圖／南鯤鯓代天府提供

台南北門南鯤鯓代天府，今年如期安排大年初一抽國運籤，明上午11時在五王殿前登場，春節期間也如期辦理百足真人蜈蚣陣七星平安橋，祈求消災解厄，邀請信眾來「走春」，因應防疫，廟方將要求信眾要全程落實戴口罩，保持社交距離

有「台灣王爺總廟」的南鯤鯓代天府，國內外分靈寺廟達2萬6千餘座，廟方從2011年起，每年固定大年初一抽國運籤，為一般寺廟慣見的60首甲子籤，今年正好第十年。

2015年抽出籤詩「武則天坐天」，隔年蔡英文當選台灣首位女總統，許多信眾認為靈驗，一舉打響南鯤鯓國運籤知名度迄今。之後也多次抽出所謂「下下籤」，遭部分人士質疑唱衰國運；2019年抽國運籤，整筒60支籤竟未獲得3聖筊而成「空籤」，打破建廟300多年有史以來紀錄，國運籤首度開天窗，再度引起話題。

而面對疫情起伏，今年是否抽國運籤？許多信眾都相當關切，廟方日前隨時掌握疫情進度開會，經審慎評估，決定如期舉行，讓抽國運籤不中輟，也維持「抽籤不解籤」，避免沾惹是非。

除抽國運籤，南鯤鯓代天府今年春節期間也如期辦理百足真人蜈蚣陣七星平安橋，許多信眾春節連假將來「過平安橋」祈福消災，廟方也強調，現場也進行人員管控，落實保持社交距離，籲請信眾因應防疫配合。

南鯤鯓木製籤筒。記者謝進盛／攝影
南鯤鯓木製籤筒。記者謝進盛／攝影
南鯤鯓代天府籤詩為甲子纖，共有60首。記者謝進盛／攝影
南鯤鯓代天府籤詩為甲子纖，共有60首。記者謝進盛／攝影

社交距離 春節 南鯤鯓代天府

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