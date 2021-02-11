多人同樂輕鬆上手！大人小孩都適合的20款派對桌遊　讓你過年團圓不無聊

過年玩點不一樣的～

過年是家家戶戶團聚的日子，許多人也會趁這個時候開桌打麻將摸個幾圈，但小朋友在旁邊邊無聊怎麼辦？這時候老少咸宜的桌遊就派上用場啦～不過，桌遊百百種，選項超多是不是讓你眼花撩亂呢？

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點網友熱議的20大派對桌遊，可以多人同樂，規則簡單容易上手，大人小孩都適合，博心機、拼反應力、發揮想像力通通OK，為年節增添樂趣，趕緊玩起來～

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NO.19 誰是臥底

遊戲玩法是眾多玩家裡面有1～2位拿到的卡牌上的詞語其他人不同，這名玩家就是「臥底」，每輪只能說一句話或者做一個動作來描述自己拿到的詞語，再從中抓出與自己不同詞語的人，有趣的是，裡面會有「白板」的設定，意味著這名白板將會拿到空白的卡牌，必須要聽其他玩家的形容猜出題目。

《誰是臥底》還有出網頁版及App，讓你只需要有一支手機就能享受遊戲，過年團圓不妨和家人一起玩玩看！

遊戲人數：4人以上

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NO.15 試個好遊戲

《試個好遊戲》是一款純卡牌遊戲，遊戲規則很簡單！玩家輪流抽一抽張牌後再出一張牌，每張牌上都有不特定的規則，可能會因為講了一句話輸掉遊戲，甚至還可能因為外面的天氣讓你贏了遊戲，輕鬆又無厘頭的遊戲玩法，很適合跟好久不見的親戚活絡感情，網友推爆「牌桌上充斥著嘴砲歡樂的氣氛」、「優質遊戲」，不過有人認為「不太耐玩，也不能太認真玩」。

適合人數：2～10人

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No.14 印加寶藏

遊戲背景是玩家扮演探險家到印加古神廟尋寶，翻開新的探索卡之前，每名玩家要覺得是否繼續探險，或回營地留住寶石，判斷下一張會出現災難牌的可能性，風險越大獲利越多，不繼續前進也不一定會輸，遊戲過程中要猜測其他玩家的想法，賭運氣、猜想法的《印加寶藏》玩法簡單，還能透過言語試探彼此，網友認為這是款很適合暖場、入門的桌遊。

遊戲人數：3～8人

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NO.12 風聲

經典陣營遊戲《風聲》共分為軍情、潛伏二大陣營，還有「打醬油」的一派，玩家必須想辦法找到同伴，並傳遞有利自身陣營的情報，對立陣營的玩家則會設法阻撓，除了陣營外，角色卡的任務也是獲勝的關鍵之一，許多網友認為這款遊戲，玩家的個性會大大影響遊戲的走向，許多人會執著把除了自己的人殺掉，有些人也會以團隊勝利為重點，風聲共有三個版本，玩法上沒有太大差別。

遊戲人數：4～10人

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NO.9 犯人在跳舞

《犯人在跳舞》是比《風聲》規則簡單的陣營遊戲，玩家要用偵探牌和神犬牌抓出犯人牌，卡牌效果會讓犯人牌傳到不同玩家身上，玩家可以互相陷害，同時推理犯人牌在誰身上，節奏快速、互動性高，是許多網友推薦的派對桌遊之一，網友表示「會很想趕快開始下一場」、「很容易上手」。

遊戲人數：3～8人

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NO.7 傳情畫意

《傳情畫意》是一款考驗畫畫及想像力的遊戲，每人會有一道指定的題目，完成「答案」或「畫圖」指令，則傳給下一個人，最後自己的題目本回到手中後一起揭曉答案會有多歪，傳情畫意還有成人版本「歡樂今宵」，題目會變得大膽許多，如果家裡有小朋友的可別買錯了～

遊戲人數：4～8人

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NO.6 五秒定律

五秒定律顧名思義就是要在5秒內完成任務！每個玩家輪流抽牌，並在5秒之內回答3個指定的答案，簡單的題目像是「水果」，也有「你擅長的事」、「會讓你生氣的事」等與自己貼近的題目，乍聽之下簡單又直接，但倒數的時候卻讓人腦袋空白，網友表示「真的會不知道自己在說什麼」、「超刺激」。

遊戲人數：3人以上

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NO.4 矮人礦坑

《矮人礦坑》也是一款心機陣營遊戲，玩家分為「好矮人」、「壞矮人」，玩家不知道彼此的身份，所以會不斷弄壞別人的道具卡，阻止地底通道向金礦邁進，玩家可以由出牌過程中猜測誰是好人誰是壞人，不過許多網友表示「這款遊戲的精髓是好矮人互捅」、「每個矮人都是壞矮人」。

遊戲人數：3～10人

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NO.2 阿瓦隆

說到陣營遊戲，《阿瓦隆》也是經典之一！遊戲中玩家分成好人、壞人兩大陣營，每個陣營內有能力者和普通角色，玩家要通過邏輯推理和對話來找出壞人，其中好人陣營中的核心角色「梅林」要躲好，如果在最後被壞人找到，可是會讓好不容易得來的勝利拱手讓人。有網友認為阿瓦隆的難度比狼人殺高一點，需要隊友的配合，但是在心理戰方面就比較單純一點。

遊戲人數：5～10人

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NO.1 狼人殺

因《娛樂百分百》全台掀起狼人殺風潮，有出各種不同類型的卡牌像是「狼人」、「狼人殺」，但玩法大同小異，最少6人到最多18人的配置都能玩，除了大家耳熟能詳的女巫、預言家，到後面還有魔術師、石像鬼等身份，不同的身份、技能使戰局變得撲朔迷離，也讓「邏輯」在遊戲中顯得更重要，但狼人殺不完全是邏輯取勝的遊戲，演技、口才、心機，說不定也能助你在遊戲中獲得勝利！

遊戲人數：6～18人

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：



本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月08日至2021年02月06日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『派對桌遊』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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