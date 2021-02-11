獨家直擊／他救猴硐坍方竟成傷兵 腳趾全黑通車才治療

去年12月4日，受到連日豪雨影響，台鐵瑞芳猴硐段發生大規模坍方，歷經61天搶修，本月3日終於恢復雙線通車，這也是台鐵營運百年來，史上耗時最久搶通工程。本報獨家直擊未曾對媒體開放的工地最前線，一群無名英雄持續守候著猴硐邊坡，連除夕都要在道班「圍爐」。

被外界視為搶修功臣的宜蘭工務段段長李建勳，當初因為交通部長林佳龍一句「他守在現場不曾回家」，令外界動容，但其實不知道的是，他早在第二天就負傷上陣。

「我不想影響士氣，所以選擇不講，反正痛久了就好了。」李建勳回憶，搶修第二天的天氣一如往常糟，當腳踏進去泥水灘後，就被不明物體砸到，造成壓傷，「大拇指整個變黑」，當下很痛但想著要忍住，簡單包紮就持續上工，「大家都在忙，我沒有理由去休息」。

李建勳說，帶頭的人沒有悲觀的權利，「如果連自己都每天悲觀，怎麼帶領底下的人往正向的方向前進」。所以一瞞，就是兩個月，直到3日雙線通車的當天，才去醫院割掉壞死的指甲。他說，過程難免有人發現自己走路怪怪的，但都不願意鬆口，只有家人知道真相。

陳宇庭是宜蘭工務段200名工作人員中，僅有六名的女性一份子，在充滿生命危險的搶救現場中做著常人也無法負荷的粗活，但為了盡快讓鐵路通車，她只說「這一點也不苦」、「我不累啊，他們（指男生）都會先讓我洗澡！」

「因為我叫『宇庭』，正在搶修的時候卻一直下雨，大夥都開玩笑說妳名字要改『雨不停』。」和李建勳一樣樂天的陳宇庭，談起兩個多月來的辛苦，臉上卻意外掛滿笑容。

陳宇庭說，去年12月14日東正線率先通車的那天，一大早竟然一甩豪雨陰霾，出現了久違的太陽。「可能因為我休假吧！我連休了一周！」她講完大笑。一旁的班長黃榮舟說，不要看她這麼樂觀，其實她正是目睹坍方的其中一人，心中的壓力可想而知。

陳宇庭這才表示，「說真的沒想過會遇到如此嚴重坍方，嚇都嚇死了。」不過話鋒一轉，她又恢復樂天個性，「其實自己也滿幸運的，很多人來台鐵20年才遇到，我來兩年就碰上了。」

台鐵營運百年皆呈現「陽極盛、陰極盛」，時有耳聞女性在工作環境中遇到歧視。陳宇庭說，說真的進來道班前也會害怕，「但我真的很幸運，大家都像一家人。」

班長黃榮舟在一旁點頭。他說，因為電熱水器一次只能供應三個人洗澡，「我們都會先讓女性洗。」監工周進財也說，如果要搬重物，會問是否需要幫忙，「就是互相照顧」。

李建勳說，確實以前有女性因為不能適應而選擇離開，但可能因為陳宇庭很樂天，會去融入，在這個互相的情況下，不會特別區分男女或是你我，也就不會有歧視問題。

監工周進財說，搶修真的很累，還有人來工地三天就直接離職，但留下來的人都願意咬緊牙根，不抱怨、好好做，努力撐下去。大家都是一家人，這樣的革命情感，更快完成了通車目標。

「我想天公伯真的很疼我們。」周進財哽咽，他說，大規模坍方前就有發現異常，前一天晚上還在吊鋼軌，「好險最多人在的時候沒事」。老天爺選了一個人最少、傷害最小的時間點崩塌，已經很感恩。陳宇庭也說，生死一瞬間，真的平安就是福。