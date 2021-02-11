獨家直擊／致敬！除夕圍爐台鐵無名英雄續監視猴硐邊坡

去年12月4日，台鐵猴硐站通報發生大規模坍方，這也是台鐵營運百年來非颱風天最嚴重的崩坍。動輒數百人耗費61天、共1464個小時，不眠不休，終於在本月3日恢復雙線通車。不過台鐵無名英雄們並沒有因通車而懈怠，還要繼續奮鬥到至少6月，待完成邊坡加固工程後，才能正式解除任務。象徵團圓的新年，在今年成為了奢望，為了確保每一位通過該區段乘客的安全，台鐵已加派監視哨，一刻都不容鬆懈，也不允許任何閃失。

本報獨家直擊未曾開放媒體進入的工地最前線。昨晚8時的猴硐車站，少了旅客的喧囂，只有猴硐道班還在挑燈夜戰。記者跨越月台走到道班旁，被可愛的貓咪彩繪給吸引。進到裡面，映入眼簾是一件件掛著的制服，有黃的、有橘的，即使除濕機開著，還聞得到雨水味和汗味。這時外面正飄著雨，準備值過夜班的女道班陳宇庭正在著裝，除了必備的反光背心，還戴上頭燈。

「從車站這裡到坍方處騎車咻一下就到了。」陳宇庭請我們搭乘公務車過去，她隨後跟上。到了現場，宜蘭工務段長李建勳帶我們爬了一段坡，來到制高點，也是監視哨工作地方。

「你們有沒有發現猴硐雨都是斜的。」李建勳開始講起搶修的困難。他指著坍方段，試圖讓我們想像。他說，東正線單線雙向通車前，都蓋滿了帆布，直到上月30日把它先開，接著掛噴漿。「現在宇婷他們每天值班都要看水流是否清澈、看軌道有沒有淹水，也要時常走到鐵軌，觀測有無異常。」

跟著李建勳爬上爬下的過程，他還說，「除了顧邊坡、顧通過的火車，監視哨還有個工作就是要顧自動監測設備。」他打趣說，這台設備很貴，被偷就完蛋。

李建勳也帶我們進去帳篷裡，指著牆壁上掛的西正線搶通施工進度，一項項寫下「完成」，神情中滿是驕傲。另外還有個白板，寫著每日應做工程，看的出來工作內容相當繁瑣，也很緊湊。

此時，外面雨愈來愈大，打在臉上都會痛，同時間陳宇庭的無線電傳來回報的訊息，「路線一切正常」。她說，工作日常就是每一到兩小時回報狀況，一旦有狀況就必須馬上應變。

「撤！撤！撤！」第一時間目睹坍方的陳宇庭說，現場回想起來還心有餘悸。她說，自己當時在行車室，看到山體正在滑動，第一時間樹先倒，壓到電車線起火，接著就出現爆炸聲，回過神發現除了4148次區間車，500公尺不到還有台410次自強號從瑞芳過來，正在避塞區間，趕快通知把車擋下來，否則車上400名乘客恐遭到活埋。

陳宇庭繼續說，事發當時雖然緊張，但不忘錄影，「但我的手真的很抖，最後拍不下去，拔腿就跑了」。

「其實還有個插曲，當時一度以為有同仁被活埋」。班長黃榮舟回憶，當樹掉下來後，有三個人馬上下現場。道班吳秋雄負責上面監視，檢查電車線狀況，確定沒問題就要重新送電讓兩車退回瑞芳站，另一名同仁也在巡視路線。未料前方10多公尺持續坍方，「趕緊撤退後用無線電呼喊同仁卻沒出聲，以為人被埋在裡面，現場的人都快哭出來」。所幸最後人出現了，才讓一顆心安了下來。

監工周進財說，回想起這些，好像才剛發生不久，不過想起來的不是搶修有多辛苦，而是家人的心疼，這才是最不捨和令人感動的。他說，最印象深刻的是，兒子竟然跑去交通部長林佳龍的信箱投書，內容提到，「我是現場基層員工的家屬，我的爸爸已經不眠不休搶修好幾天，如果達不到部長要求，不要見怪」。

「真的要說辛苦，就是雨特別大。」黃榮舟說，猴硐每年下180天以上的雨，去年甚至下超過250天。搶修期間大概要五套衣服替換才夠，外面都是雨水、裡面盡是汗水。加上爛泥巴，腳泡在水裡都變香港腳。

李建勳透露，這些都是搶修日常。儘管現在已經雙線通車，還是要持續做加固，希望6月可以完成。當然，過年也是24小時無休，今年特別加了2名監視哨，即時監看下方水流是否清澈以及軌道有無淹水，一天共有25名人力，以備不時之需。