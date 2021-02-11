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5縣市大雨特報！ 吳德榮：午後中南部天氣好轉

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中央氣象局發布大雨特報，鋒面及東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭、台東及馬祖地區有局部大雨發生的機率。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布大雨特報，鋒面及東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭、台東及馬祖地區有局部大雨發生的機率。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布5縣市大雨特報，鋒面及東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭、台東及馬祖地區有局部大雨發生的機率。

今天除夕，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天下午起對流雲系通過後，中南部先好轉，北部及東半部仍有局部雨，氣溫略降。北部15至21度，中部14至26度，南部15至27度，東部16至26度。

他說，明天至16日年初五白天受東北季風影響；明天、初二北部及東半部偶有局部短暫雨，中南部則是晴時多雲的天氣；北濕涼，中南部舒適，早晚微冷。年初三至初五，東北風的水氣略減少，北部轉多雲時晴，中南部仍為晴時多雲，白天舒適早晚涼；北海岸、北部東側近山區及東半部偶有局部短暫雨的機率。

他說，下周三開工日凌晨起，冷空氣南下，北部及東半部轉有局部雨，氣溫降、轉濕冷；晚起至下周四轉乾冷。由於開工日這波冷空氣屬期末的模擬，還在調整中。目前各國模擬略微調弱，有的是大陸冷氣團，有的仍是強烈大陸冷氣團；應繼續觀察。

冷氣團 吳德榮 氣象局

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