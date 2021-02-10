影／向防疫英雄致敬 350台無人機展演照亮夜空

知名舞台設計師馮建彰日前策畫一場「無觀眾」線上無人機飛行表演為防疫英雄加油，前晚克服風力因素，順利操控350台無人機升空，照亮雲林虎尾無人機訓練場。馮建彰說，希望藉「防疫超人」與「台灣加油」等圖文，傳遞正能量、點亮國人希望，影像昨晚在網路上曝光，引起討論。

專長演出視覺創意的馮建彰，是國內資深演唱會及大型活動舞台設計師。他回憶，去年底參與高雄跨百光年活動，當下無人機起飛的時刻，深刻感受到夢想起飛的悸動，也體悟前進夢想的辛苦。

疫情風暴未歇，馮建彰感悟台灣因為要落實防疫、避免群聚，有形、無形之中彷彿拉開了人與人之間的距離，加上許多每年既定舉辦的大型活動或展演，都因為疫情考量不得不喊卡，他說，「希望藉無人機展演，提振第一線醫護人員與國人的防疫士氣，為台灣加油！」

馮建彰表示，飛行當天一度受天氣因素影響，演出延後1小時，待風力減緩後終於能順利操作，350台無人機飛上天際、在空中排列，從第一幕上場的「防疫超人」手繪圖，緊接出現一幕幕巨型大讚、愛心、You are my hero等溫馨圖文，最後一幕「Taiwan加油」不僅觸動表演者，螢幕前觀看的民眾也深受感動。

一名林姓護理師說，「看到這部影片，內心很受鼓舞，台灣因疫情人與人心的距離更接近而溫暖，感恩所有守護台灣的防疫英雄一起為台灣加油！好給力的無人機展演，讚！感恩你們！」