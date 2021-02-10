雲林縣府多管齊下賣菜 全聯採購120公噸挺菜農

天氣穩定，蔬菜產量增，加上受新冠肺炎疫情影響，市場需求量一度降低，價格隨之下滑，對菜農造成產銷壓力，不過雲林西螺果菜市場市況總交易量從8日開始逐日增加，至今已成長12.3 %，葉菜類總均價成長約5成，市場供貨量穩定、價格持穩，另一方面雲林縣政府馬不停蹄媒合內外銷管道，除已媒合企業社團採購高麗菜，全聯福利中心今天也採購120公噸上架全台門市促銷。

西螺果菜市場分析，天氣使葉菜類採收期提前是價格波動主因，目前葉菜類每公斤平均交易價每公斤9.8元，由於明天就是除夕，近日菜農應節所需、加強採收，供貨量趨增，這幾天市場銷售情況平順，價格持穩。

此外縣府農業處也積極開拓多元管道，協助蔬菜調節。前天除採購100箱、約2000公斤高麗菜為縣府員工加菜，也媒合企業採購22.4公噸，另相關社團採購約365公噸蔬菜，昨陸續出貨；今天再傳出順利媒合全聯採購雲林高麗菜120公噸，今起在全國門市促銷，年節期間供應消費者選購。