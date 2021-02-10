快訊

你有獲財神青睞嗎？5.5億大樂透、春節大紅包獎號出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林縣府多管齊下賣菜 全聯採購120公噸挺菜農

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（中）、副縣長謝淑亞（右）、秘書長曾元煌（左）馬不停蹄媒合內外銷管道行銷雲林生產的高麗菜。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（中）、副縣長謝淑亞（右）、秘書長曾元煌（左）馬不停蹄媒合內外銷管道行銷雲林生產的高麗菜。圖／雲林縣政府提供

天氣穩定，蔬菜產量增，加上受新冠肺炎疫情影響，市場需求量一度降低，價格隨之下滑，對菜農造成產銷壓力，不過雲林西螺果菜市場市況總交易量從8日開始逐日增加，至今已成長12.3 %，葉菜類總均價成長約5成，市場供貨量穩定、價格持穩，另一方面雲林縣政府馬不停蹄媒合內外銷管道，除已媒合企業社團採購高麗菜全聯福利中心今天也採購120公噸上架全台門市促銷。

西螺果菜市場分析，天氣使葉菜類採收期提前是價格波動主因，目前葉菜類每公斤平均交易價每公斤9.8元，由於明天就是除夕，近日菜農應節所需、加強採收，供貨量趨增，這幾天市場銷售情況平順，價格持穩。

此外縣府農業處也積極開拓多元管道，協助蔬菜調節。前天除採購100箱、約2000公斤高麗菜為縣府員工加菜，也媒合企業採購22.4公噸，另相關社團採購約365公噸蔬菜，昨陸續出貨；今天再傳出順利媒合全聯採購雲林高麗菜120公噸，今起在全國門市促銷，年節期間供應消費者選購。

縣長張麗善表示，雲林蔬菜不僅營養味美，價格也相當親民，感謝全聯等各大通路採購雲林高麗菜挺農，也感謝各界對國產蔬菜與農友的支持，「食魚食肉，也著菜佮」呼籲國人多採購鮮蔬食用，均衡營養保健康。

雲林縣政府媒合企業、社團採購雲林蔬菜，昨陸續出貨，今天再傳出順利媒合全聯採購雲林高麗菜120公噸的好消息。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府媒合企業、社團採購雲林蔬菜，昨陸續出貨，今天再傳出順利媒合全聯採購雲林高麗菜120公噸的好消息。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府媒合企業、社團採購雲林蔬菜，昨陸續出貨，今天再傳出順利媒合全聯採購雲林高麗菜120公噸的好消息。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府媒合企業、社團採購雲林蔬菜，昨陸續出貨，今天再傳出順利媒合全聯採購雲林高麗菜120公噸的好消息。圖／雲林縣政府提供

高麗菜 新冠肺炎 全聯

延伸閱讀

婦人頭暈誤踩油門 轎車直接撞進全聯幸無人傷

車輛直衝全聯店內 婦人稱頭暈誤踩煞車

全聯驚見這款古早味禮盒 網友群呼：吃的是回憶

逛全聯「尾隨店員」身後 理由曝光網秒懂：改不掉的習慣

相關新聞

好天氣掰了！ 新北、基隆、宜蘭今晚到明天大雨特報

受到鋒面影響，全台多個縣市傍晚已開始降雨，中央氣象局表示，直到明天上午，全台降雨都會比較明顯，甚至部分地區還會伴隨著對流...

鋒面到！ 小年夜愈晚雨愈大 初一起「北雨南晴」

受到鋒面影響，西半部多縣市今下午已開始降雨，中央氣象局表示，直到明天上午，全台降雨都會比較明顯，甚至部分地區還會伴隨著對...

影／向防疫英雄致敬 350台無人機展演照亮夜空

知名舞台設計師馮建彰日前策畫一場「無觀眾」線上無人機飛行表演為防疫英雄加油，前晚克服風力因素，順利操控350台無人機升空...

過年這群人堅守崗位 醫院照常門診守護大家健康

春節門診不打烊！彰化秀傳醫院除夕下午到年初五各科減診、但不休診，大年初六起各科陸續恢復正常門診；員林惠來醫療社團法人宏仁...

雲林縣府多管齊下賣菜 全聯採購120公噸挺菜農

天氣穩定，蔬菜產量增，加上受新冠肺炎疫情影響，市場需求量一度降低，價格隨之下滑，對菜農造成產銷壓力，不過雲林西螺果菜市場...

春節花卉怎麼選？台北花市提供祕訣

2021年牛年到，佳節迎新春應該擺放甚麼花才好？台北花市連續五天24小時營業不打烊，可營業到2月11日(除夕)中午12點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。