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鋒面到！ 小年夜愈晚雨愈大 初一起「北雨南晴」
受到鋒面影響，西半部多縣市今下午已開始降雨，中央氣象局表示，直到明天上午，全台降雨都會比較明顯，甚至部分地區還會伴隨著對流較強的天氣系統，可能有局部大雨、雷擊和強陣風的情形，要留意天氣顯著變化；明天除夕下午，鋒面通過後，東北季風隨著增強，北部、東北部會有局部短暫雨，中南部則是轉為多雲天氣。
氣象局預報員林定宜表示，今天下半天起一直到明天除夕上午，鋒面逐漸接近並影響台灣，東部昨已在降雨，西半部昨晚也開始降雨，直到明天上午前，各地都有出現陣雨，甚至是局部大雨的情況，晚間將有機會響起今年第一聲春雷。
林定宜也提到，由於直到明天上午都是不穩定的天氣型態，海上對流旺盛，海面會有明顯的風變，從南風轉東北風，各地沿海地區、金門、馬祖、澎湖等地，會出現九至十級陣風；十二日前，蘭嶼、綠島、恆春半島等地會有長浪發生的機率，提醒民眾多加留意。
林定宜說，明天下午，鋒面通過後，東北季風隨著增強，東北部將明顯轉涼，中南部下午雨勢會趨緩，轉為多雲天氣，預估明天各地低溫約十五至十八度，高溫部分，中部以北、東半部約廿一至廿五度，南部廿七度。
林定宜表示，初一到初五都是東北季風型的天氣型態，北部、東半部地區可能會有局部短暫雨，中南部則是維持多元到晴天氣，直到初六開工日，東北季風再度增強，北部、東北部的氣溫還會再下降，至於是否有達到冷氣團等級，還要再多觀察一、兩天。
林定宜說，年假期間因為交通往返頻繁，初二、初三中南部可能會有局部霧出現，初四、初五西半部、金馬地區可能會有低雲、局部霧的情況，提醒民眾注意航班等交通資訊。
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