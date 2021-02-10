春節花卉怎麼選？台北花市提供祕訣

2021年牛年到，佳節迎新春應該擺放甚麼花才好？台北花市連續五天24小時營業不打烊，可營業到2月11日(除夕)中午12點，各式年節花卉，包括百合、菊推薦，百合、菊花、銀柳、蝴蝶蘭等都是討喜的應景花卉，消費者買花妝點居家，吉祥又喜氣。

台北花市表示，春節花卉首推「百合」，百合花型碩大討喜，具有濃郁又芳香的氣味，不僅讓家中滿室生香，也有提升精神與家中年節佈置的效果，想要事業開春長紅，百事順利皆合意，百合是首選。選購時，可選擇花莖硬挺、花苞飽滿未開口、無折傷者佳，瓶插觀賞期可持續長達8至14天。

「菊花」則是花色豔麗繽紛多樣，自然原色包括紅、粉、黃、白、綠、紫、橙等色，近年發展成熟的染色技術，幾乎所有想像得到的顏色都能實現，滿足消費者所有的顏色需求，花型種類更是眾多琳瑯滿目，如花型大方飽滿的大紅菊、金莎菊、國王菊、牡丹菊還有花朵數較多的小菊、特殊放射狀的線菊等，菊花是春節應景花卉中，最受歡迎的百變之星。

台北花市表示，民眾採購菊花要挑選花苞飽滿、花莖直挺、葉片完整無乾枯現象，且花苞微開約4至5分者為佳，購買回家後，應儘快切除一小段花莖及除去花莖下半段葉片，並在清水中適量加入保鮮劑，可以保持花朵持久綻放。

此外，春節期間，消費者也非常喜歡購買「銀柳」，銀柳與台語發音「銀兩」諧音相似，有招財吉祥的含意，因此廣受消費者的喜愛。從花市購買後的銀柳，只要簡單插在花瓶或甕中，並在枝條綁上年節小飾品，就成為喜氣洋洋的春節花卉飾品。