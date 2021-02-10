春節迎春花！招財納福、官運亨通方位一次看清

送走多變辛苦的鼠年，2021金牛年迎春納福，花草該怎麼擺放才能招財納福避小人？命理老師鄭雅文表示，金牛年是苦做實幹年，整體財運不錯，但因為全球疫情嚴峻，並非短期間能平息，建議謹慎小心為上，保持生體健康，比任何事都重要。

命理老師鄭雅勻表示， 屬牛者兩極端，大好與大壞，原本投資順利者就會繼續財源廣進，但若失利者就會繼續看壞，若能抉擇建議保守，不要過分躁進；去年屬鼠者犯太歲，今年可以鳥轉乾坤，歸仁會在下半年出現，至於屬雞與蛇今年則有貴人運與工作運，雞有桃花閃情順，蛇則是事業暢旺。

她表示，春節迎春花，擺放正確的方位，可讓人平安順利一整年。今年東北方為婚姻感情人際關係的方位，九子喜慶適合紫色花朵，如繡球花、蝴蝶蘭、桔梗，貴人不間斷、擺放越久越好；真正的桃花為市政南方，適合大紅色的鮮花，如鮮紅玫瑰花；感情持續加溫則適合粉紅色的花朵，如香水百合。

鄭雅勻說，若想要在事業上開智慧、有正確判斷，則會以綠色植物為主，今年財源廣正文昌位在東方，可擺放開運竹，有助官運亨通、事業發達；另外正西方則是招財位，民俗上可放聚寶盆，但花卉可用黃色的花卉求財招財，比如菊花、金桔， 象徵財源越多越好，投資一點點即可大富大貴、八方得財。

她表示， 疫情持續延燒，民眾注重健康，今年健康的方位在正北方與東南方，正北方主掌長期的疾病與傷痛，東南方主掌突發疾病，建議可擺放多刺植物化解，比如蘆薈、仙人掌等；破財位則是在西北方屬金，火克金可用紅色、紫色化解，可選擇花朵大一點、厚重一點的顏色，如顏色較重的繡球花。