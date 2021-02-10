過年免不了急性腸胃炎 醫師提醒不舒服要這樣吃

春節年假免不了要大吃大喝，更是急性腸胃炎的好發時節，每年此時急診裡都可以看到不少，醫師提醒如果腸胃不適，應該先禁食數小時，水也不能一次喝太多，先以流質食物補充營養，再吃固體食物像是麵條、白飯、土司、馬鈴薯，有助腸黏膜修復。

過年期間每家餐桌上都是大魚大肉，而且有時候煮太多，反覆加熱，都是造成腸胃炎的原因，台南市立安南醫院消化科醫師黃文威表示，急性腸胃炎常見一直腹瀉、反覆嘔吐及肚子痛、脫水、發燒、全身倦怠感、有時還會心跳變快，須盡速就醫勿以為只要吃成藥就會好。

急性腸胃炎主可分病毒感染如諾羅病毒、輪狀病毒及腺病毒等，另一方面則為細菌感染，如大腸桿菌、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌等。

他表示，急性腸胃炎在初期時，病人常會困擾要如何飲食比較適宜。初期如無脫水症狀，舉如小便尿量減少跟顏色變深、口乾舌燥、感覺心跳過快，此時可以先禁食幾小時讓腸胃休息一下。

如要喝水可採取少量多次方式，勿一次喝下很多水，如此反會引起噁心嘔吐感。