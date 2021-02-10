檢舉陳情汙染維護環境 全年無休春節不打烊

環保署表示，為了維護全國民眾在春節期間也享有安全舒適的環境品質，全國環保單位在春節連假期間仍持續受理公害陳情檢舉案件，若民眾發現公害汙染或疑似汙染，可透過24小時全年無休的陳情管道進行檢舉，遏止破壞環境的不法行為。

環保署表示，為了使民眾方便、快速的陳情周遭污染環境的行為，目前可透過免付費電話（0800-066-666）、網路（網址https://ww3.epa.gov.tw）或手機App等方式進行陳情，且各地方政府均設有專人24小時接受及處理您的陳情案件。

環保署說，不論是透過電話、網路或APP的案件，都會在第一時間為您服務，即使現在是春節期間，仍然持續為全國民眾提供24小時春節不打烊的陳情案件受理工作，與民眾一起維護環境。

環保署表示，環保汙染的查緝沒有假期，即使在春節期間，全國環保機關會持續落實汙染稽查工作，業者切勿以身試法。